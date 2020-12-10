Депутаты выразили недоверие председателю Волынской ОГА: что о нем известно
В Волынском областном совете депутаты проголосовали за выражение недоверия председателю ОГА Юрию Погуляйко. За год он ни разу не отчитывался о своей работе, хотя обязан это делать.
За выражение недоверия губернатору проголосовали 49 из 64 депутатов области. Об этом со ссылкой на сессионное заседание сообщает "Конкурент".
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В повестку дня включили вопрос относительно отчета председателя Волынской ОГА. Однако, несмотря на приглашение и то, что администрация находится в одном здании с советом – Погуляйко на заседание не пришел.
В то же время в издании сообщили, что позже Погуляйко появился на сессии и обратился к депутатам со словами: "Я официально заявляю: не хочу больше работать, не хочу видеть ваши морды".
Решение Совета пришлют президенту Украины, который определится об увольнении Юрия Погуляйко с должности главы ОГА.
Что известно про Юрия Погуляйко
- Юрий Погуляйко родился в Луганской области и был первым заместителем председателя Луганской ОГА.
- Он находился в должности участкового инспектора милиции, был оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы по экономической преступности Краснодонского городского отдела МВД Украины.
- Также Погуляйко проходил службу на должностях рядового и руководящего состава в органах внутренних дел МВД в Днепропетровской, Николаевской, Черниговской и Луганской областях, а также – В Нацполиции Украины.
- Председателем Волынской ОГА Юрия Погуляйко назначил Владимир Зеленский 3 декабря 2019 года.
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