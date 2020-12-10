В Волынском областном совете депутаты проголосовали за выражение недоверия председателю ОГА Юрию Погуляйко. За год он ни разу не отчитывался о своей работе, хотя обязан это делать.

За выражение недоверия губернатору проголосовали 49 из 64 депутатов области. Об этом со ссылкой на сессионное заседание сообщает "Конкурент".

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В повестку дня включили вопрос относительно отчета председателя Волынской ОГА. Однако, несмотря на приглашение и то, что администрация находится в одном здании с советом – Погуляйко на заседание не пришел.

В то же время в издании сообщили, что позже Погуляйко появился на сессии и обратился к депутатам со словами: "Я официально заявляю: не хочу больше работать, не хочу видеть ваши морды".

Решение Совета пришлют президенту Украины, который определится об увольнении Юрия Погуляйко с должности главы ОГА.

Обратите внимание! В Конституции предусмотрено что, в случае выражения 2 третями депутатов от состава соответствующего совета недоверия председателю районной или областной государственной администрации выразили – президент принимает решение об отставке председателя местной государственной администрации.

Что известно про Юрия Погуляйко