Депутаты защитили себя благодаря высокому порогу ответственности касательно недостоверного декларирования. Соответствующая ситуация будет мотивировать власть имущих декларировать ложь.

Для нардепов гораздо выгоднее будет не задекларировать состояние и усложнить НАБУ выявление нарушений. Такое мнение в эфире 24 канала высказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

К теме Новый закон о лжи в декларациях: НАПК будет просить Зеленского о вето

Она отметила, что в Уголовном кодексе остается статья о незаконном обогащении, санкция в отношении нее – лишение свободы, однако она работает в тандеме со статьей об электронном декларировании.

"Если нет лишения свободы за ложь в декларациях, то выгоднее врать, чем потом сесть в тюрьму за незаконное обогащение. Интерес народного депутата – получить "индульгенцию" и декларировать ложь в декларациях", – сказала эксперт.

Вето относительно закона о лжи в декларациях

В то же время она отметила, что Владимир Зеленский может воспользоваться правом вето относительно законопроекта о восстановлении ответственности за ложь в декларациях. Однако ситуация относительно этого является достаточно сложной, сказала Каленюк.

Президент предложил законопроект, где была санкция лишения свободы и порог ответственности был ниже – 4 миллиона гривен, это можно было бы голосовать как реальный компромисс,

- заметила исполнительный директор ЦПК.

Однако, по ее словам, если президент заветирует то, что предложили нардепы – он должен иметь гарантию того, что до конца декабря депутаты проголосуют за законопроект с возможностью сажать в тюрьму за ложь в декларациях.

Обратите внимание! Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект, который предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование. В то же время законопроект предлагает увеличить порог уголовной ответственности за такие действия.

Чем грозит конституционный кризис

Эксперт отметила, что Конституционный Суд Украины является источником угроз национальной безопасности, сейчас ситуация по нему является очень хрупкой. По ее словам, 4 судей КСУ не ходят на заседания, поэтому временно заблокирована возможность суда принимать любые решения.

"В то же время среди того, что они планировали принять – отмена банковской и земельной реформ. Блокирование деятельности КСУ может "сломаться" в любой момент", – считает Дарья Каленюк.

Она отметила, что парламент должен принять решение, чтобы заблокировать работу Конституционного Суда либо увеличением кворума, либо проголосовав президентский закон. Однако Верховная Рада даже не начала рассмотрение соответствующих законопроектов – поэтому угроза остается, подытожила исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Скандал вокруг решения КСУ: главное

27 октября Конституционный Суд отменил статью об уголовной ответственности за ложное е-декларирование – фактически разрешил чиновникам врать о доходах и состоянии.

Президент Украины внес в парламент законопроект, которым предлагал прекратить полномочия судей КСУ и признать решение о декларировании таким, которое не имеет правовых последствий.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем говорится о восстановлении права НАПК, которое отменил КСУ.

Недавно Зеленский призвал Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ. Она рассмотрит просьбу президента на заседании 11 декабря.



Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала