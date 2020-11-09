Немецкий еженедельник Der Spiegel опубликовал новую обложку, главными героями которой выступили новоизбранный президент США Джо Байден и пока еще действующий глава Штатов Дональд Трамп. На обложке Трамп держит в одной руке отрубленную голову статуи Свободы, а в другой – окровавленный нож.

Интересно, что эта картинка уже украшала обложку еженедельника в 2017 году. Об этом говорится на сайте немецкого издания.

Важно От Трампа требуют немедленно начать процесс передачи власти

Однако свежую обложку дополнили еще одним изображением. На нем Джо Байдена возвращает голову статуи Свободы на место.

Что известно об обложке Der Spiegel

Еще в 2017 году СМИ и еврочиновники раскритиковали обложку, на которой Трамп "отсек" голову статуи Свободы. Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии". Это изображение художника подписано словами: "Америка прежде всего".

На этот раз автор обложки решил повернуть голову статуи на место. Изображения он подписал лаконично, использовав известный американский лозунг: "Сделаем Америку снова великой".



Обложка Der Spiegel / Скриншот

Как прошли выборы президента США

7 ноября американские СМИ написали, что кандидат от демократической партии Джо Байден избран 46 президентом Соединенных Штатов . Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему После этого Дональд Трамп заявлял, что планирует оспаривать результаты президентских выборов в Пенсильвании, где по мнению Трампа сфальсифицировали десятки тысяч голосов.

президентских выборов в Пенсильвании, где по мнению Трампа сфальсифицировали десятки тысяч голосов. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил о "массовом иске в масштабах всей страны".

О том, как на победу Байдена отреагировал президент Зеленский и другие украинские политики – читайте по ссылке.