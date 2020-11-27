Жители австрийской деревни Фуккинг долго терпели, но в итоге таки решили изменить его название. Дело в том, что название села латиницей пишется как Fucking – на английском это слово является грубым обозначением полового акта.

В селе Фуккинг живут всего 150 человек, поэтому внимание туристов к тихому и спокойному краю не слишком их порадовало. Дело в том, что Фуккинг стал почти меккой для туристов со всего мира, которые понимают английский язык, пишут Deutsche Welle и Politico .

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На английском название Fucking – фактически, ругань. Этим словом грубо обозначают половой акт. Селяне из Фуккинга понимали это, но много лет отказывались от идеи изменить название.

Еще в 2004 году они говорили: "Все знают, что это слово означает на английском. Но для нас Фуккинг это Фуккинг. И останется Фуккингом".



Жители Фуккинга почти 20 лет не хотели менять название села / Фото uberfacts

Впрочем, в конце концов, люди не выдержали. И из-за засилья туристов. И из-за множества шуток и насмешек. А больше всего – из-за того, что все знаки в поселке с написанным названием селения постоянно воровали на сувениры.

В 2018 году, к слову, порнографический сайт Pornhub предложил бесплатный премиум-доступ жителям Фуккинга, поддерживая их любовь к названию своего села. К сожалению, мы не знаем, воспользовались ли фуккивчане этим подарком.

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Что же в итоге? Село Фуккинг, которое входит в состав муниципалитета Тарсдорф недалеко от границы с Германией, с 1 января 2021 будет называться Фуггинг – Fugging.

Что делать теперь туристам? В 30 километрах от Фуккинга расположено село Петтинг – Petting. Его жители, говорят, в ближайшее время название менять не планируют.