В США сделали публичное заявление о том, что Андрей Деркач более 10 лет тесно сотрудничает с Кремлем, в частности с КГБ. Он является российским агентом, который получает указания – его задачей было вмешаться в выборы в США и втянуть Украину в так называемый политический скандал. Однако в Украине не было никакой реакции.

То есть народный депутат получает указания от России, но правоохранительные органы Украины даже не считают нужным открыть уголовное производство. Об этом в эфире 24 канала рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

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Эксперт отметила, что в США деятельность Андрея Деркача считают угрозой, а в Украине он нардеп, который использует свои полномочия для того, чтобы наносить вред национальным интересам.

По словам Дарьи Каленюк, Деркач и Дубинский в 2019 году организовывали пресс-конференции, где распространяли необоснованные и ложные заявления, которые являются признаками вмешательства в выборы в США.

Впоследствии они писали письма к конгрессменам США, которые были направлены на то, чтобы навредить одному из будущих кандидатов в президенты США. Письма не имели обоснований, там обычно были лживые суждения,

– сказала эксперт.

Обратите внимание! Нардеп Андрей Деркач в 2020 году попал под действие санкций США. Их ввели против него и еще 3 россиян за вмешательство в избирательный процесс США.

Производство по госизмене

Центр противодействия коррупции подал заявление о преступлении, где описали все общеизвестные факты, как имеющие соответствующие признаки, в частности относительно государственной измены, отметила Каленюк. Согласно ее информации, по делу в отношении Дубинского есть признаки преступления лжи в декларациях, а также – легализации доходов и получении их преступным путем.

"К сожалению, нарушив Уголовный процессуальный кодекс, в Генпрокуратуре нам отказали открыть уголовное производство, поэтому мы обжаловали бездействие генпрокурора в суде", – сообщила эксперт ЦПК.

В делах, по информации Дарьи Каленюк, суд не имеет много вариантов действий – то есть он должен был принять решение относительно обязательства Генпрокуратуры зарегистрировать уголовное производство и определить, кто будет его расследовать.

Справка. Печерский суд обязал генпрокурорку Ирину Венедиктову открыть уголовное производство в отношении нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача. Речь идет о вероятной государственной измене.

Закрытие дела в отношении волка

Исполнительный директор ГПК заметила, что после закрытия детективами НАБУ дела против председателя ОАСК Павла Вовка – его уже не возможно привлечь к ответственности за все, о чем он врал в декларациях, начиная с 2016 года до 28 октября 2020 года.

Даже если соответствующий законопроект относительно ложного декларирования подпишут, то он не будет распространяться на ложь, которая была совершена до его подписания, подчеркнула эксперт.

"Важно иметь сильный закон, который примут до конца 2020 года, иначе, если он не вступит в силу, то НАБУ и НАЗК начнут проверять декларации только в 2021 году", – отметила исполнительный директор ГПК.

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