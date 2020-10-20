Нардеп Андрей Деркач, против которого в США ввели санкции, отреагировал на то, что Facebook заблокировал его аккаунт. Это действие он назвал "прямым вмешательством США в избирательный процесс в Украине".

Интересно, что именно за вмешательство Деркача в выборы США его внесли в санкционный список. Украинского парламентария в Соединенных Штатах даже назвали пророссийским агентом. На блокирование собственной фейсбук-страницы Деркач отреагировал в телеграме.

Ранее Facebook заблокировал страницу политика Андрея Деркача: причины

Почему меня заблокировали. Причина одна: мой аккаунт в Facebook был заблокирован после публикации американскими медиа моего заявления о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, с помощью которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов,

– отметил он.

Кроме того, он заявил, что информация, которая хранится на ноутбуке – очень опасная для семьи Байденов и "всех участников большой схемы международной коррупции" и, что "скоро она будет раскрыта".

Деркач добавил, что считает блокирование его аккаунта "прямым вмешательством в избирательный процесс в Украине", поскольку он является народным депутатом и принимает непосредственное участие в выборах в органы местного самоуправления.

Своей дальнейшей целью Деркач назвал "раскрытие схем международной коррупции и освобождение Украины от внешнего управления".

Заметим, что в компании Facebook блокирование страницы Деркача объяснили так: "Мы удалили этот аккаунт и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования Facebook людьми, которые принимают участие в операциях по оказанию влияния на выборы".

Обратите внимание! В начале сентября США наложили санкции на Деркача "за попытку повлиять на процесс американских выборов". До этого, в мае, украинский нардеп обнародовал аудиозаписи, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии кандидата в президенты США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. Мол, Байден предлагал украинскому лидеру миллиард гривен за вольнение с должности тогдашнего генпрокурора Шокина.

Больше о пленках Андрея Деркача, какие санкции против него ввели и почему его называют пророссийским агентом – по ссылке.