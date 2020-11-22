Держали над огнем: на Буковине издевательства над кошкой снимали на видео
На Буковине ребята держали кошку над очагом и снимали это на видео. В то же время они говорили, что хотят сжечь животное.
В Кицманском отделе полиции проверяют факт возможного жестокого обращения над кошкой. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили соответствующее видео во время мониторинга соцсетей. Автора видеозаписи и всех участников инцидента удалось установить.
Ими оказались 3 буковинцев, один из которых – несовершеннолетний. Ребята объяснили, что таким образом развлекались и не намеревались нанести вред животному,
– говорится в сообщении.
Сотрудники сектора ювенальной превенции Кицманского отдела полиции изъяли видеозапись и проводят проверку инцидента. Соответствующий факт зарегистрировали в системе единого учета заявлений и сообщений Нацполиции Украины.
Также полиция провела с ребятами и их родителями беседу о разъяснении недопустимости содеянного в отношении животного.
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