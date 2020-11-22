На Буковине ребята держали кошку над очагом и снимали это на видео. В то же время они говорили, что хотят сжечь животное.

В Кицманском отделе полиции проверяют факт возможного жестокого обращения над кошкой. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили соответствующее видео во время мониторинга соцсетей. Автора видеозаписи и всех участников инцидента удалось установить.

Ими оказались 3 буковинцев, один из которых – несовершеннолетний. Ребята объяснили, что таким образом развлекались и не намеревались нанести вред животному,

– говорится в сообщении.

Сотрудники сектора ювенальной превенции Кицманского отдела полиции изъяли видеозапись и проводят проверку инцидента. Соответствующий факт зарегистрировали в системе единого учета заявлений и сообщений Нацполиции Украины.

Также полиция провела с ребятами и их родителями беседу о разъяснении недопустимости содеянного в отношении животного.

Справка. За жестокое обращение с животными виновные лица могут понести административную и уголовную ответственность. Административных правонарушениях, влекут за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Уголовное – предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.