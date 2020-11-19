Украинцы, которые решат обжаловать штраф за отсутствие маски, гораздо больше денег потратят на суды. Лучший способ сэкономить – носить маску.

Ранее закон об обязательности ношения средств индивидуальной защиты массово нарушался по двум причинам: юридической и психологической. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает пресс-служба министерства.

Узнавайте больше Ходишь без маски – штраф: юристы объясняют правила для бизнеса и граждан

Новые штрафы за отсутствие маски

Верховная Рада 6 ноября приняла новый закон, который обязывает носить маски в общественных помещениях. Отныне за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок грозит штраф от 170 до 255 гривен. Ранее эта санкция составляла более 17 тысяч гривен.

Штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 тысяч гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги. А у многих их и вовсе не было,

– сказал Малюська.

Как будут штрафовать нарушителей

Лиц, нарушающих масочный режим, будут штрафовать сразу на месте. Для этого работники полиции будут составлять соответствующий протокол, решение суда отныне не требуется. Конечно, штраф можно будет обжаловать в суде, однако, по мнению министра, это не будет иметь смысла, если судиться выйдет дороже.