Границу с Украиной пытались пересечь 20 человек с поддельными результатами ПЦР-тестов. Все они пытались попасть в Украину с территории Румынии в течение 22 – 24 октября.

Всех нарушителей обнаружили в пункте пропуска "Порубное". Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

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Во время пересечения границы люди предоставили свои паспорта, а также справки с результатами ПЦР-тестов, которые, впрочем, оказались фальшивыми. Всех нарушителей задержали, а впоследствии передали Нацполиции.

Владельцам липовых справок инкриминируют подделку документов. Им грозит штраф или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до двух лет.

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