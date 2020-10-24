Десятки людей с поддельными ПЦР-тестами пытались попасть из Румынии в Украину
Границу с Украиной пытались пересечь 20 человек с поддельными результатами ПЦР-тестов. Все они пытались попасть в Украину с территории Румынии в течение 22 – 24 октября.
Всех нарушителей обнаружили в пункте пропуска "Порубное". Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
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Во время пересечения границы люди предоставили свои паспорта, а также справки с результатами ПЦР-тестов, которые, впрочем, оказались фальшивыми. Всех нарушителей задержали, а впоследствии передали Нацполиции.
Владельцам липовых справок инкриминируют подделку документов. Им грозит штраф или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до двух лет.
Что известно о коронавирусе в Румынии
- С начала пандемии Covid-19 в Румынии зафиксировано более 200 тысяч зараженных коронавирусом;
- Выздоровели 140 тысяч человек, умерли – 6 245 человек.
- С 20 октября из-за стремительного роста количества зараженных Румыния усилила карантин. В Бухаресте закрыли все развлекательные заведения. Всех школьников перевели на дистанционное обучение.
- Сильнейший вспышка – в Бухаресте.