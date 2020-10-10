Десятки пострадавших белорусских протестующих лечатся в Чехии
Чехия приняла на лечение более 40 белорусов, пострадавших во время протестов. У пациентов серьезные травмы, большинство из них нуждались в операциях и психологической помощи.
Митингующие пострадали во время столкновений с силовиками. На некоторых из них до сих пор остались следы пыток. Об этом сообщают Ceske Noviny.
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Каково состояние пациентов
В чешском МВД отметили, что почти все протестующие нуждаются в психологической помощи.
Мы направляем усилия на психологическую помощь, которая нужна практически всем,
– отметил министр внутренних дел Ян Гамачек.
Сейчас в Чехии лечатся 43 белоруса, однако в стране ожидают прибытия еще около 50 протестующих. Самому молодому пациенту исполнилось 15 лет, самому старшему – 56.
Гамачек добавил, что травмы белорусов серьезнее, чем ожидали врачи. В частности, огнестрельные ранения, многочисленные переломы тела, травмы глаз и ушей после взрыва гранаты. Большинство пациентов уже прооперировали.
Все расходы на лечение оплатило МВД Чехии из бюджета программы Medevac на 2020 год.