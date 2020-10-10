Чехия приняла на лечение более 40 белорусов, пострадавших во время протестов. У пациентов серьезные травмы, большинство из них нуждались в операциях и психологической помощи.

Митингующие пострадали во время столкновений с силовиками. На некоторых из них до сих пор остались следы пыток. Об этом сообщают Ceske Noviny.

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Каково состояние пациентов

В чешском МВД отметили, что почти все протестующие нуждаются в психологической помощи.

Мы направляем усилия на психологическую помощь, которая нужна практически всем,

– отметил министр внутренних дел Ян Гамачек.

Сейчас в Чехии лечатся 43 белоруса, однако в стране ожидают прибытия еще около 50 протестующих. Самому молодому пациенту исполнилось 15 лет, самому старшему – 56.

Гамачек добавил, что травмы белорусов серьезнее, чем ожидали врачи. В частности, огнестрельные ранения, многочисленные переломы тела, травмы глаз и ушей после взрыва гранаты. Большинство пациентов уже прооперировали.

Все расходы на лечение оплатило МВД Чехии из бюджета программы Medevac на 2020 год.

Обратите внимание! Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. В результате погибли по меньшей мере 4 человека, сотни были травмированы. Подробнее о ходе протестов читайте здесь.