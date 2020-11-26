В Киеве арестовали Дом профсоюзов и другую недвижимость Федерации профсоюзов Украины. В ответ на это в ФПУ заявили о давлении, также здесь говорят, что в Доме профсоюзов собираются разместить казино. Кроме того, связали решение с грядущими акциями профсоюзов и ФЛП.

Детали ареста Дома профсоюзов

Такое решение принял Печерский райсуд Киева 3 ноября. Соответствующее ходатайство подал прокурор офиса генпрокурора. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Суд принял во внимание результаты досудебного расследования. Согласно ему, служебные лица ФПУ присвоили ряд объектов госнедвижимости в особо крупных размерах.

В суде добавляют, что на заседание следователь и прокурор на явились. В то же время прокурор подал заявление о рассмотрении ходатайства в его отсутствие и отметил, что ходатайство поддерживает в полном объеме.

Также заседание не посетили подозреваемый, его защитник и другой владелец имущества. Но они имеют право подать апелляцию.

В итоге судья все же рассмотрел ходатайство об аресте имущества. Само же имущество в суд временно не изымали.

Вещественными доказательствами в этом деле являются материальные объекты, в частности деньги, ценности и другие вещи, приобретенные преступным путем.

Добавим, что вышеупомянутое решение суда обнародовали 23 ноября – за неделю до анонсированных совместных акций протеста с участием профсоюзов и ФЛП.

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Что именно подлежит аресту по решению суда

Санатории Укрпрофздравницы в Киеве, Ирпене и Одессе.

Отель в Трускавце

Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве, включая бизнес-центр Maidan Plaza

Международный центр культуры и искусств на Аллее Героев Небесной сотни

Учебно-спортивная база "Святошин".

Ресторанный комплекс и другая недвижимость на Трухановом острове

Что о решении суда говорят в ФПУ

В Федерации профсоюзов настаивают на том, что государство пытается давить на профсоюзы через суд. Также здесь считают, что дело касается игорного бизнеса. Об этом сообщает UBR.

Здесь размещен сам аппарат, все центральные комитеты. Действительно, учитывая легализацию игорного бизнеса в Украине, можно предположить, что в Доме профсоюзов могут расположить казино. Это центральная часть столицы, здесь созданы все условия,

– отметил руководитель департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрий Довганенко.

Он убеждает, организация использует дом не для заработка. Более того, ФПУ реставрировала его за свой счет.

Также Довганенко отметил арест других объектов недвижимости профсоюзов.

"Это ряд объектов санаторно-курортных учреждений. Это и "Санаторий Горького", санаторий "Дубки", "Октябрь". По этим объектам были судебные дебаты. Несколько лет суд хотел восстановить право собственности за государством. Все споры дошли до Верховного суда, который предыдущим инстанциям отказал", – отметил представитель ФПУ.

Довганенко предполагает, что решение Печерского суда приняли в контексте предстоящих массовых акций протеста предпринимателей и профсоюзов. По его словам, они являются главной причиной судебного ареста.

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"Это сделано для того, чтобы давить на профсоюзы с помощью прав собственности. Без офисных помещений мы просто не сможем осуществлять свою деятельность. Но мы планируем и будем планировать акции протеста", – подытожил он.