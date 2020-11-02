Умер от кровопотери: в полиции рассказали детали убийства в ресторане Харькова
Убийству 37-летнего мужчины в ресторане Biani Champagneria на улице Ярослава Мудрого в Харькове предшествовала ссора, которая началась возле заведения в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Заметим, что в это время заведение должно было быть закрыто, согласно карантинным рекомендациям Минздрава, действующим в городе. О деталях громкого убийства в Харькове рассказал временный исполняющий обязанности начальник Киевского райотдела полиции Харькова Михаил Цап, передает пресс-служба правоохранителей.
Все, что известно об инциденте В ресторане Харькова произошла стрельба: есть погибший – фото 18+
По его словам, конфликт начался на улице, продолжился в самом заведении.
Потерпевший с устройством для стрельбы резиновыми пулями зашел в помещение ресторана на второй этаж и начал стрелять в сторону посетителей,
– отметил Цап.
Началась драка, в результате которой несколько посетителей нанесли мужчине с пистолетом две колото-резаные раны: на правом и левом бедре. От кровопотери мужчина умер на месте.
Следователи возбудили уголовное производство по статье умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Полиция об убийстве в ресторане Харькова: видеокомментарий
Почему заведение, где произошло убийство, могут оштрафовать
- По словам Михаила Цапа, следователи уже открыли против заведения производство за нарушение карантинных ограничений.
- Из-за коронавируса заведения общественного питания в Харькове могут работать только до 20:00. Дело в том, что город находится в красной зоне карантина.
- А вот конфликт в ресторане, который закончился смертью одного из посетителей произошел после полуночи.
- Нарушение карантинных мер предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен, или лишение свободы на срок до 8 лет.
Поделиться новостью