Убийству 37-летнего мужчины в ресторане Biani Champagneria на улице Ярослава Мудрого в Харькове предшествовала ссора, которая началась возле заведения в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Заметим, что в это время заведение должно было быть закрыто, согласно карантинным рекомендациям Минздрава, действующим в городе. О деталях громкого убийства в Харькове рассказал временный исполняющий обязанности начальник Киевского райотдела полиции Харькова Михаил Цап, передает пресс-служба правоохранителей.

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По его словам, конфликт начался на улице, продолжился в самом заведении.

Потерпевший с устройством для стрельбы резиновыми пулями зашел в помещение ресторана на второй этаж и начал стрелять в сторону посетителей,

– отметил Цап.

Началась драка, в результате которой несколько посетителей нанесли мужчине с пистолетом две колото-резаные раны: на правом и левом бедре. От кровопотери мужчина умер на месте.

Следователи возбудили уголовное производство по статье умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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