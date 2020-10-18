Детали военных самолетов тайно пытались вывезти за границу, – СБУ
Житель Черновицкой области 17 октября пытался переправить за границу в одну из европейских стран 7 приборов двойного назначения. Одно из назначений – служить деталями военных самолетов.
Подобные приборы подлежат обязательному экспортному контролю. Об этом сообщили в СБУ Закарпатской области в фейсбуке.
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Правоохранители из Службы безопасности и Госпогранслужбы предотвратили нелегальный вывоз за границу "7 часов, которые используются в военной авиации как комплектующие к самолетам".
7 часов, которые являются деталями самолетов, изъяли на границе / Фото СБУ
Житель Черновицкой области пытался тайно вывезти их в одну из европейских стран в собственном микроавтобусе. Автобус задержали с контрабандой на пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области.
Приборы мужчина пытался вывезти из Украины тайно в собственном микроавтобусе / Фото СБУ
Уголовное производство начали по части 1 статьи 333 УК о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
Эти часы относятся к устройствам, которые подлежат обязательному экспортному контролю / Фото СБУ
Наказывают за такое преступление либо штрафом (100 – 200 необлагаемых минимумов доходов), либо ограничением или даже лишением свободы до 3 лет.
Напомним, в августе "Антонов" изготовил принципиально новый самолет – без единой российской детали