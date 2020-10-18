Житель Черновицкой области 17 октября пытался переправить за границу в одну из европейских стран 7 приборов двойного назначения. Одно из назначений – служить деталями военных самолетов.

Подобные приборы подлежат обязательному экспортному контролю. Об этом сообщили в СБУ Закарпатской области в фейсбуке.

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Правоохранители из Службы безопасности и Госпогранслужбы предотвратили нелегальный вывоз за границу "7 часов, которые используются в военной авиации как комплектующие к самолетам".



7 часов, которые являются деталями самолетов, изъяли на границе / Фото СБУ

Житель Черновицкой области пытался тайно вывезти их в одну из европейских стран в собственном микроавтобусе. Автобус задержали с контрабандой на пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области.



Приборы мужчина пытался вывезти из Украины тайно в собственном микроавтобусе / Фото СБУ

Уголовное производство начали по части 1 статьи 333 УК о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.



Эти часы относятся к устройствам, которые подлежат обязательному экспортному контролю / Фото СБУ

Наказывают за такое преступление либо штрафом (100 – 200 необлагаемых минимумов доходов), либо ограничением или даже лишением свободы до 3 лет.

Заметим, что в комментариях к сообщению СБУ пользователи заметили, что изъятые детали, скорее всего, является коллекционными , ведь их не ставят в самолеты, которые производят сегодня. Но так ли это – неизвестно.