Операция "Висла", которая проходила в апреле 1947 года – это преступление коммунизма против Украины и украинцев. Она привела к тому, что более 140 тысяч украинцев за день потеряли все: этнические земли, имущество, культуру, жизнь и надежду в светлое будущее.

Все началось в 1944 году, когда правительство СССР и марионеточные власти Польши подписали соглашение о "Взаимном обмене населения в приграничных районах". Подробнее – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Фактически, это означало принудительную депортацию. Ведь перед этим на территориях закрывались украинские школы, а самих украинцев преследовали. Делали все для того, чтобы украинцы ушли сами. Словом, Польша и СССР поделили между собой территорию.

Первые выселения украинцев

После 1945 года решили, что 22 тысячи квадратных километров – этнические земли украинцев Лемковщина, Надсанье, Подляшье и Холмщина – отходили Варшаве. Всех украинцев, которые там жили, планировали переселить на некогда оккупированные Германией земли – туда, где никто не жил.

Уже в 1944 году начались первые, как они тогда назывались, "добровольные" перевозки украинцев. На деле же все было кардинально иначе. Людей принуждали к переезду, били и пытали – это в лучшем случае.

В худшем – убивали на месте. Так в основном поступали с пожилыми людьми и теми, кто отказывался покидать дом. Поляки в методах не перебирали: стреляли и в женщин, и в детей. Бывали и случаи, когда сначала убивали ребенка на глазах у матери, а уже потом расправлялись с родителями.



Украинцев принудительно выселяли из собственных домов / Архивное фото

Пропагандистская машина СССР посеяла такую ненависть к украинцам, что страшные зверства не вызывали у польских вояк ни капли сочувствия. Задача стояла одна – очистить территории от украинцев и превратить Польшу в монокультурную страну.

Марионеточным властям Польши удалось вывезти сотни тысяч украинцев. Сожженные села – гарантия того, что возвращаться депортированным уже не будет куда. Это позволило бы полностью искоренить культуру и традиции украинцев с территорий, некогда принадлежавших Украине.

Польские власти сумели собрать и вывезти почти полмиллиона человек. Однако, депортировать удалось не всех. Кто-то убежал в леса, а кого-то силой отстаивали воины УПА. Они активно действовали на Закерзонье – так назывались территории, где когда-то проживали украинцы.

Смерть генерала Сверчевского

УПА активно защищала население от нападений Армии Крайовой и дискриминации украинцев Закерзонья. "Чтобы уничтожить там украинское освободительное движение, польское руководство решило осуществить репрессивную операцию по тотальному выселению всех украинцев", – пояснил историк Владлен Мараев.

Существует миф или даже ложное утверждение, что "Вислу" начали как ответ на действия воинов УПА. Дело в том, что в марте 1947 года в бою с УПА убили Кароля Сверчевского, польского заместителя министра национальной обороны страны.



Генерал Кароль Сверчевский / Архивное фото

Это событие поляки использовали, чтобы скрыть истинные мотивы репрессий против украинцев. Историки до сих пор пытаются разобраться, случайно не сами ли поляки сослали своего же генерала на смерть. Ведь он был не лучшим человеком, в частности – пьяницей.

Его убийство могло бы стать логическим поводом начала репрессий против украинцев. Более того, рассекреченные архивы свидетельствуют, что планирование "Вислы" началось задолго до того, как воины УПА убили Сверчевского. Его ликвидировали в марте, а первые упоминания об операции датируются месяцем ранее.

Разработка операции "Висла"

По состоянию на весну 1947 года на Закерзонье действовали около 2,5 тысячи бойцов УПА. Ликвидировать их одним махом поляки не могли, ведь те были сформированы на небольшие отряды, которые легко могли приютить у себя украинцы. Так, именно те, которых не удалось выловить во время депортаций 1944 – 1946 годов.

Поэтому в Варшаве решили действовать по методу коллективной ответственности – когда "отдуваться" будут все. Привычный метод для авторитарных режимов. Тем более для такого как Польша, которая в то время училась коммунизму у Москвы. Чтобы искоренить УПА, вывезти с территорий решили всех и за один раз.

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В феврале 1947 года поляки, Чехословакия и СССР начали работать над разработкой операции "Висла". Создали оперативную группу, которая должна была заниматься ликвидацией и искоренением украинства. К вопросу подошли ответственно, ведь его хотели закрыть окончательно.

Согласно плану, силами 7 польских дивизий, 3 отдельных полков, тысячами полицейских и представителей сил безопасности, жителей сел должны были окружать и паковать в вагоны. Войска Чехословакии и СССР обеспечивали перекрытие границ, чтобы никому не удалось ускользнуть.

Москва расставила на границах танки, Прага предоставила разведывательные самолеты для облегчения идентификации потенциальных беженцев. Шансов на побег уже не было ни у кого.

Утомительная дорога к новому дому

Утром 28 апреля поляки окружили украинские села, так началась операция "Висла". Людям давали до 2 часов на сборы и велели убираться прочь. Ни времени, ни возможности забрать все свои достояния не было. Военные грабили, отбирали нажитое.

Тот, кто имел скот, грузил все на телегу и шел к пункту сбора. У кого такой роскоши не было – приходилось нести имущество в руках. Стариков, молодых, детей и младенцев – всех отправляли на железнодорожную станцию, где товарными вагонами людей должны были доставить к точке назначения.



Украинцев везли в товарных вагонах / Архивное фото

Тех, кто отказывался уходить, расстреливали или пытали. С особой ненавистью относились к тем, кто поддерживал или имел в кругу семьи связи с УПА.

Дорога к новому месту жительства была долгой и утомительной, путешествие могло продлиться до 2 месяцев. Все это время ехали в товарных вагонах вместе с детьми и скотом. Полякам казалось, что переселив украинцев с их этнических территорий они навсегда искоренят УПА из новой Польши.

Мол, впоследствии бывшие украинские земли заселят поляки и таким образом страна останется однокультурной. Даже несмотря на то, что украинцев вывозили за сотни километров и обещали возместить средства за утраченное имущество и собственность, многие из них возвращались обратно.

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Их снова отлавливали и вывозили еще дальше – чтобы полностью исключить шансы на восстановление. В соответствии с польскими документами, за 3 месяца депортаций вывезли 140 575 украинцев, 142 посадили, 173 расстреляли, а 3 села сожгли до тла.

Однако архивы УПА свидетельствуют о другом – убитых надо считать тысячами, а не десятками. Но пропаганда коммунизма свое сделала: зерна ненависти между украинцами и поляками хорошо проросли.

Куда переселяли украинцев

Специфика расселения украинцев тоже была хорошо продумана. Их вывозили в такие места, где они должны были бы ассимилироваться и стать частью польского общества, без всякого упоминания о самоидентификации.

Например, в одном селе могли поселить не более 6 семей. Всех в разных уголках, чтобы они в будущем не сидели и не создавали коммуны. Ведь там, где есть концентрация какого-то одного народа, начинает зарождаться подполье. Такого полякам не надо было.



Куда переселяли украинцев во время операции "Висла" / Иллюстрация

Запрещалось называть себя украинцем, а специальное удостоверение, выданное польскими военными, содержало специальную отметку. Грубо говоря: "Не украинец, но и не поляк". Заселяли на те территории, откуда когда-то удалось прогнать немцев.

Лучшие дома уже были заселены поляками, а украинцам доставались полуразвалившиеся сараи – и это в лучшем случае. Ведь большинство вообще было без крыши над головой, приходилось рыть землянки.

Да и тамошнее население уже было радикально настроено. Поляки хорошо постарались и предупредили крестьян, что к ним подселят переселенцев – "бандитов и бандеровцев".

Говорили, что приедут бандиты и вам там никто, не знаю, спички не мог одолжить. Местное население с топорами под подушками ночевало, потому что боялись, что бандиты придут ночью грабить,

– рассказал историк Иван Патриляк.

Всего депортированных украинцев делили на 3 категории:

A – если есть связь с подпольными организациями;

– если есть связь с подпольными организациями; B – подозрительные граждане;

– подозрительные граждане; C – непричастны к деятельности подпольного повстанческого движения.

Концентрационный лагерь в Явожно

Для тех, кого подозревали в сотрудничестве или оказании помощи УПА, поляки придумали особое наказание – концлагерь. Хотя туда попадали не только подозрительные граждане, но и те, кто имел возможность учить других. Ликвидируя интеллигенцию, поляки понемногу стирали украинскую идентичность.

Степан Мигус, председатель Ольштынского отдела объединения украинцев в Польше, пояснил, что при случае арестовывали самую сознательную долю населения – священников, учителей, предпринимателей.

Их отправляли в немецкий филиал концлагеря "Аушвиц-Биркенау" – в Явожно. Это красиво называлось после войны – "Центральный лагерь труда",

– добавил он.

Красивое название скрывало за собой сущность концлагеря. Через него прошли 3 873 украинца, 162 умерли. Бараки с 4-этажными кроватями, жесткими досками без матрасов, по нескольку сотен человек в бараке. И это уже не говоря о камерах-одиночках – 4 бетонных стены, холод и голод.

Из еды – всего ломоть хлеба, на который заключенный должен был протянуть сутки. Отношение к пленникам там было соответствующее. Работники концлагеря были предназначены для перевоспитания и выбивания информации об украинском подполье. Остальное – не интересовало.



Концентрационный лагерь в Явожно / Фото польского музея

"Там такая комнатка очень маленькая была, столик и следователи в ней. Ну и они подвязали одного узника к потолку и так били его, будто мячом балуются. Я с тех пор от увиденного проблемы с сердцем до сих пор имею", – вспомнил бывший заключенный Антин Кобеляк.

Я смотрел на ту трагедию, как они его били. Его последние слова были: "Украина будет по самые Горлицы (один из центров Лемковщины, город в Польше – 24 канал)". Они тогда будто озверели и забили его до смерти,

- отметил он.

Такими делами в концлагере занимались агенты УБ – карманной спецслужбы коммунистической Польши. Издевательства над людьми-это как раз то, что агенты умели делать лучше всего, они не миловали никого. Ведь в Явожне сидели и поляки.

Если на допросе сказать, что ты украинец – это значит автоматически получить порцию пыток. Если сказать что поляк-то же самое. Ведь логика у палачей была такая: нормального поляка в такое место не отправят, поэтому надо наказать. Пытали без разбора, кто есть кто.

"Дьяволы в человеческом теле"

Одним из самых ужасных методов издевательства была шеренга. Заключенный проходил через коридор охранников концлагеря, а его забивали палками. Пережить такое удавалось только с переломами и кровоизлияниями.

"Худшие были первые допросы, первые 3 месяца. Тогда было страшное. Но Секретная служба УБ, она вела себя как бесчеловечное создание. Потому что человек такого не может делать. Иначе не назовешь-это дьявол в человеческом теле", – подчеркнул Кобеляк.

Жизнь в постоянном страхе

Операция "Висла" продолжалась с апреля до конца июля. В течение того времени из бывших украинских территорий выселили абсолютно всех. Чтобы навсегда стереть упоминания об Украине на Закерзонье, поляки жгли и разрушали церкви, сжигали села и даже разрывали украинские могилы, сжигая тела.

До сих пор на местах бывших поселений об украинцах на тех территориях напоминают лишь одиночные ржавые кресты. Те, кого переселили и отправили в Пруссию, должны были учиться жить заново. Конечно, в постоянном страхе, ведь гарантий, что поляки уже не придут и больше не будут выселять, не было.

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Официально "Висла" продолжалась до 1947 года. Однако на деле переселения и насильственная ассимиляция продолжались до 1950. Одно из важнейших решений поляки приняли в 1949 – закон, который лишал украинцев права на те земли, а соответственно и на имущество, которое они там оставили.

Это означало, что выселенным украинцам приходилось выкупать свои же дома. Конечно, денег на это ни у кого не было. На новых землях запрещалось проводить православные службы, создавать школы. При чем, ко второму вопросу поляки подошли очень тщательно.

Для этого нужно было просить разрешения – мол, украинцев там проживает определенное количество, соответственно надо строить школу и вводить обучение на украинском. Поскольку семей селили не более 6 и все в разных местах, о создании украиноязычной школы даже и речи не шло.

Черная страница в польско-украинских отношениях

"Висла" в течение долгого времени замалчивалась. Коммунисты хорошо постарались, чтобы скрыть истинные причины выселения украинцев. Но после падения СССР начали появляться архивные документы, с которых гриф "секретно" сняли.

Насильственная депортация украинцев до сих пор остается черной страницей в польско-украинских отношениях. Даже несмотря на то, что историки обеих стран издают общие книги и факты, где описывают причины, последствия и предпосылки этого события.

Однако на политическом фронте до сих пор звучат заявления с обвинениями и возмущениями от обеих сторон. Один из аргументов-взаимное выселение. Ведь СССР депортировал с территории Украины почти 800 тысяч поляков.

Справка. Польский сенат осудил операцию "Вислу" в 1990 году. В 2002 президент Польши Александр Квасьневский выразил соболезнования украинскому народу.



В 2007 году операцию осудили в совместном заявлении польский президент Лех Качиньский и украинский глава государства – Виктор Ющенко.

После распада Советского Союза большинство украинцев решили не возвращаться на прежние земли. Ведь на новых территориях уже имели работу, друзей, семью. И вернуться назад означало бы начинать жизнь с начала.