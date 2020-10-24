Семейная пара из Сиднея в своем доме нашла детеныша ехидны. Он пролетел несколько метров, упал на балкон и так спасся от хищных птиц.

На нем были царапины от когтей и следы от ударов клювом. Об этом сообщили на сайте CNA.

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Как спасли животное

Семейная пара вызвала Службу спасения диких животных. Те доставили детеныша ехидны в больницу зоопарка "Таронга". Там малышам оказали помощь.

Lucky baby echidna escapes birds, falls from tree into care of Australian zoo https://t.co/VIIzFYDOYd pic.twitter.com/Fu7Mv4Wx6G — CNA (@ChannelNewsAsia) October 21, 2020

Восстановление здоровья детеныша

Сейчас детеныш ехидны чувствует себя хорошо. Он восстанавливается от полученных ранений, а работники зоопарка ищут ему новую мать.

Он развивается хорошо. Он набирает вес, почти все царапины и раны, которые были у него на коже, заживают. Когда его к нам доставили, на нем совсем не было меха, а теперь постепенно появляется первый слой,

– отметила сиделка животных в зоопарке "Таронга" Сара Мейл.

Она добавила, что у животного были закрыты 2 глаза. Сейчас одно из них расплющилось, вскоре так произойдет и с другим.

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