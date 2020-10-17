Министр иностранных дел Германии Гайко Маас видит "позитивные сдвиги" в урегулировании конфликта на Донбассе. Чиновник заявил, что значительное влияние на это имело установление режима тишины 27 июля.

Это прекращение огня было самым длинным с начала конфликта на Донбассе. Об этом Маас заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, в Берлинском ливийском процессе, а также по украинскому вопросу ... Относительно Украины и Ливии, безусловно, есть положительные сдвиги,

– рассказал Маас.

Чиновник также отметил важность дальнейших переговоров с Москвой.

По мнению Мааса, решение конфликта на Донбассе зависит от международного сообщества. Слишком много людей в мире ждут действий этого сообщества, которое сможет прекратить конфликты с российской стороной.

"Диалог с Москвой не может закончиться", – подчеркнул Маас.

Обратите внимание! От 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. За время перемирия Украина уже понесла потери. Список погибших героев – читайте здесь.

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