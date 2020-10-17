Диалог с Москвой не может закончиться – Германия положительно оценила перемирие на Донбассе
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас видит "позитивные сдвиги" в урегулировании конфликта на Донбассе. Чиновник заявил, что значительное влияние на это имело установление режима тишины 27 июля.
Это прекращение огня было самым длинным с начала конфликта на Донбассе. Об этом Маас заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
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Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, в Берлинском ливийском процессе, а также по украинскому вопросу ... Относительно Украины и Ливии, безусловно, есть положительные сдвиги,
– рассказал Маас.
Чиновник также отметил важность дальнейших переговоров с Москвой.
По мнению Мааса, решение конфликта на Донбассе зависит от международного сообщества. Слишком много людей в мире ждут действий этого сообщества, которое сможет прекратить конфликты с российской стороной.
"Диалог с Москвой не может закончиться", – подчеркнул Маас.
Что говорит мировое сообщество о ситуации на Донбассе
- Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что в Украине постепенно наступает мир.
- Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас рассказал, что видит у президента Украины искреннее желание достичь мира на Донбассе. Россия должна адекватно реагировать и отвечать взаимностью.
- Посол Японии в Украине заявил, что его страна поддерживает все антироссийские санкции от стран G7. Россия должна выполнить свою часть Минских договоренностей, для нее это единственный выход.
- В октябре 2020 года послы ЕС одобрили санкции против России через Керченский мост, который строят оккупанты в аннексированном Крыму.