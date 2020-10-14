Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что диалог между Украиной и Россией "так или иначе" будет продолжаться. По мнению политика, без него невозможно урегулировать конфликт на Донбассе.

Без коммуникации нельзя говорить о дальнейшем движении вперед. Об этом Разумков заявил на брифинге 14 октября, комментируя вопрос, не зашел ли диалог между Украиной и Россией в тупик, сообщает 24 канал.

Обратите внимание На избирательных участках проводить нельзя: Разумков прокомментировал опрос Зеленского

Диалог так или иначе происходит – в рамках Трехсторонней контактной группы, в рамках общения на уровне советников. Этот диалог обязательно будет продолжен, потому что если нет хоть каких-то таких форматов общения, то вряд ли мы сможем говорить о дальнейшем движении,

– подчеркнул спикер.

Разумков также отметил, что коммуникацию с Россией предусматривают и минские договоренности и нормандский формат.

Что известно о следующей встрече в нормандском формате

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 9 октября сообщил, что следующая встреча в нормандском формате может состояться уже на этой неделе. Ее проведут в видеоформате.

Ермак подчеркнул, что во время разговора советники попытаются договориться о саммите глав стран нормандского формата.

Глава Офиса Президента назвал предстоящий саммит чрезвычайно важным, ведь только главы государств могут принять ключевые решения.

Обратите внимание! Участниками нормандского формата являются четыре страны: Украина, Франция, Германия и Россия. Целью переговоров является завершение войны на Донбассе.