Дипломаты Китая и Тайваня подрались на Фиджи: непростые взаимоотношения стран обострились
Взаимоотношения между Китаем и Тайванем ухудшились. Страны обвиняют друг друга в том, что их дипломаты сорвали совместное мероприятие на Фиджи. А именно устроили драку.
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Вышеупомянутые события случились в начале октября. Тогда представители Китая и Тайваня участвовали в национальном празднике на Фиджи. Всего на празднование пригласили почти 100 гостей, передает BBC.
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По словам МИД Тайваня, китайские дипломаты фотографировались и собирали информацию об участниках мероприятия. Из-за этого тайваньский чиновник попросил их уйти. В результате на него напали и нанесли травму головы.
В Китае, со своей стороны, говорят, что их дипломаты выполняли служебные обязанности, а представители Тайваня устроили провокацию.
Полиция Фиджи ситуацию не комментировала.
Кратко о взаимоотношениях Китая и Тайваня
- Китай рассматривает Тайвань как обособленную часть своей страны.
- Зато Тайвань считает себя независимым.
- Из-за этого отношения между странами находятся в напряжении.