Взаимоотношения между Китаем и Тайванем ухудшились. Страны обвиняют друг друга в том, что их дипломаты сорвали совместное мероприятие на Фиджи. А именно устроили драку.

Подробнее об инциденте

Вышеупомянутые события случились в начале октября. Тогда представители Китая и Тайваня участвовали в национальном празднике на Фиджи. Всего на празднование пригласили почти 100 гостей, передает BBC.

Советуем ознакомиться Конец демократии: как Коммунистическая партия Китая управляет Гонконгом

По словам МИД Тайваня, китайские дипломаты фотографировались и собирали информацию об участниках мероприятия. Из-за этого тайваньский чиновник попросил их уйти. В результате на него напали и нанесли травму головы.

В Китае, со своей стороны, говорят, что их дипломаты выполняли служебные обязанности, а представители Тайваня устроили провокацию.

Полиция Фиджи ситуацию не комментировала.

Кратко о взаимоотношениях Китая и Тайваня