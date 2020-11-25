Музей Революции Достоинства за годы направил к власти 35 писем. В них говорилось о патовой ситуации вокруг строительства мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

Строительство мемориала не может стартовать из-за ареста земельных участков по ходатайству Генпрокуратуры и промедления с проведением следственных действий. Об этом заявил директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, сообщает Укринформ.

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С 2018 по 2020 год администрация музея направила 35 писем в органы власти и 24 – в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований.

Это говорит о том, что Музей открыто информировал об этой патовой ситуации невозможности строительства и ставил вопрос средств и всего прочего,

– отметил Пошивайло.

Кроме того, директор музея отметил, что неоднократно предупреждал в письмах о возможном нанесении ущерба со стороны Генпрокуратуры.

Пошивайло также заявил, что в музее не знали об уголовном деле из-за якобы хищения средств.

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