Руководитель Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло 27 ноября побывал на допросе в полиции. Он проходил по тому же делу, что и проведенные ранее обыски – относительно вероятного хищения денег на мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни.

После обысков полиция изъяла носители информации, а Игоря Пошивайло позже пригласили их забрать. Об этом он сам рассказал Укринформу.

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Параллельно следователь полиции давала несколько информационных запросов в Музей, и мы предоставляли эти документы. Я пришел и вижу, что в следователей еще очень много вопросов разъяснительных,

– подчеркнул директор Музея.

Он считает вполне логичным, что в полиции появилось много дополнительных вопросов, поэтому сам предложил, чтобы его пригласили на официальный допрос по этому делу.

"Чтобы все вопросы, которые есть в полиции, у следователей, мы зафиксировали под протокол. Мне вручили сегодня повестку, и я здесь", – рассказал Игорь Пошивайло.

Какие вопросы обсуждались на допросе в полиции, пока неизвестно. Сам директор Музея Революции Достоинства дал комментарий журналистам лишь немногим более чем на минуту, поскольку правоохранители приглашали его к допросу.

Коротко о деле Музея Революции Достоинства: