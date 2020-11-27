Директор Музея Революции Достоинства побывал на допросе в полиции: детали
Руководитель Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло 27 ноября побывал на допросе в полиции. Он проходил по тому же делу, что и проведенные ранее обыски – относительно вероятного хищения денег на мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни.
После обысков полиция изъяла носители информации, а Игоря Пошивайло позже пригласили их забрать. Об этом он сам рассказал Укринформу.
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Параллельно следователь полиции давала несколько информационных запросов в Музей, и мы предоставляли эти документы. Я пришел и вижу, что в следователей еще очень много вопросов разъяснительных,
– подчеркнул директор Музея.
Он считает вполне логичным, что в полиции появилось много дополнительных вопросов, поэтому сам предложил, чтобы его пригласили на официальный допрос по этому делу.
"Чтобы все вопросы, которые есть в полиции, у следователей, мы зафиксировали под протокол. Мне вручили сегодня повестку, и я здесь", – рассказал Игорь Пошивайло.
Какие вопросы обсуждались на допросе в полиции, пока неизвестно. Сам директор Музея Революции Достоинства дал комментарий журналистам лишь немногим более чем на минуту, поскольку правоохранители приглашали его к допросу.
Коротко о деле Музея Революции Достоинства:
- Накануне годовщины Революции Достоинства в Музее провели совместный обыск СБУ, полиция и прокуратура. В Музея прежде всего возникли вопросы относительно того, почему это сделали как раз накануне годовщины.
- Правоохранители объяснили: причина обысков никоим образом не связана с этой датой. Настоящая причина – возможные хищения на сумму около 100 миллионов гривен на реконструкции мемориала Небесной Сотни.
- Подрядчику выплатили большую часть денег, предусмотренных на реконструкцию, но работы так никто и не начал. В Музее это объяснили тем, что по запросу прокуратуры арестовали аллею Героев Небесной Сотни.
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