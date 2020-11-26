Директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло получил повестку о вызове в участок Нацполиции. Допрос состоится 27 ноября в 15:00.

В повестке указано, что директора музея должны допросить в качестве свидетеля в уголовном производстве от 1 июля 2020 года. Об этом Игорь Пошивайло написал на своей фейсбук-странице.

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В заметке он отметил, что 26 ноября уже забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, а также ответил на 2 информационных запроса.

Кроме этого, директор Музея Революции Достоинства и отметил, что лично предложил полицейским сразу вызвать его на допрос и объяснить под протокол.

Спасибо, посодействовали:) Завтра, 15:00, Владимирская, 15. С радостью отвечу на вопросы прессы после допроса,

– написал он.

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