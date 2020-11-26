Директора Музея Революции Достоинства вызвали на допрос в полицию
Директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло получил повестку о вызове в участок Нацполиции. Допрос состоится 27 ноября в 15:00.
В повестке указано, что директора музея должны допросить в качестве свидетеля в уголовном производстве от 1 июля 2020 года. Об этом Игорь Пошивайло написал на своей фейсбук-странице.
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В заметке он отметил, что 26 ноября уже забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, а также ответил на 2 информационных запроса.
Кроме этого, директор Музея Революции Достоинства и отметил, что лично предложил полицейским сразу вызвать его на допрос и объяснить под протокол.
Спасибо, посодействовали:) Завтра, 15:00, Владимирская, 15. С радостью отвечу на вопросы прессы после допроса,
– написал он.
Обыски в Музее Революции Достоинства: что известно
- 19 ноября полиция провела обыски в Музее Революции Достоинства. Организацию подозревают в хищении бюджетных денег при реконструкции комплекса.
- В офисе Президента отреагировали на происходящее. Там удивились, что обыски провели накануне памятной даты – годовщины Революции Достоинства.
- Силовики изъяли музейную документацию, жесткий диск с важной для музея информацией, а также заблокировали 2 помещения музея.
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