Дирижабль– это летательный аппарат, который имеет эллиптический корпус, пропеллеры и заполняется газом, который легче воздуха. Для пассажиров или груза присоединяют специальные гондолы. Почему дирижабли так опасны – читайте в нашем материале.

Вернутся ли дирижабли в массовую эксплуатацию, рассказывает 24 канал.

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Что такое дирижабль?

В XVIII веке французский математик Жан Батист Мари Шарль Менье изобрел дирижабль. Первый летательный аппарат запустили в 1852 году, а вот полностью управляемый полет произошел лишь через 30 лет.

С 1899 по 1938 приобрели популярность аппараты немецкого производства – цеппелины, родоначальником которых стал граф Фердинанд фон Цеппелин. Всего их выпустили 119 штук.

Но самолеты стремительно совершенствовались и впоследствии почти полностью заменили дирижабли, которые были очень опасны.



Дирижабли выжали самолеты / Фото aif

Почему эти летательные устройства так опасны?

В раннюю эпоху воздушный шар дирижабля наполняли легковоспламеняющимся водородом. 6 мая 1937 года огромный "Гинденбург" загорелся и полностью сгорел за 36 секунд. Он совершал свой первый трансконтинентальный полет и уже приземлялся в Лейкхерсте, когда произошел пожар. В результате погибли 36 человек.

На борту действовали строгие правила: у всех пассажиров и команды перед посадкой забирали зажигалки, спички и другие источники огня. А члены команды носили антистатическую одежду и обувь на изолирующей подошве.

Из-за того, что дирижабли легковоспламеняющиеся – их прекратили использовать для перевозки пассажиров.

Крупнейшие катастрофы с дирижаблем

25 мая 1928 года – катастрофа дирижабля "Италия", в Италии.

5 октября 1930 года – погибли 48 человек , когда британский пассажирский дирижабль R101 разбился на севере Франции.

, когда британский пассажирский дирижабль R101 разбился на севере Франции. В ночь на 4 апреля 1933 года – упал в море американский авианосный дирижабль "Акрон". Тогда погибли 73 из 76 пассажиров.



Дирижабли очень опасны , ведь они легковоспламеняющиеся / Фото Getty Images

6 мая 1937 года – произошел пожар немецкого пассажирского цеппелина "Гинденбург" на базе ВМС США Лейкхерст. Погибло 36 человек.

6 февраля 1938 года погибли 13 человек, когда советский дирижабль "СССР В-6" врезался в гору недалеко от города Кандалакша.

Интересные факты о дирижабле

Во время ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году для борьбы с огнем было привлечено несколько видов аэростатов .

. Немецкий "Цеппелин" совершил кругосветный перелет . Это был первый полет этого типа устройств вокруг земного шара.

. Это был первый полет этого типа устройств вокруг земного шара. В 1990 – 2000 годах в Украинской Феодосии появились тепловые аэростаты , которые принимали участие в соревнованиях.

, которые принимали участие в соревнованиях. В современном мире небольшие дирижабли иногда применяются в рекламных целях, паря в воздухе с плакатами.

Крупнейшие компании, выпускающие дирижабли

Компания Hybrid Air Vehicles (HAV) производит дирижабли "Ерлендер". Изначально дирижабль создавался для американских вооруженных сил. После 7 испытательных полетов он был списан в январе 2019 года.



HAV строила свой "Эрлендер" для американских вооруженных сил / Фото HAV

В стартапе Flying Whales есть дирижабль, который использует правительство Франции, Китая и канадской провинции Квебек – это LCA60T.



Flying Whales строят новый дирижабль / Фото Flying Whales