Дирижабли возвращаются: интересные исторические факты и почему они опасны
Дирижабль– это летательный аппарат, который имеет эллиптический корпус, пропеллеры и заполняется газом, который легче воздуха. Для пассажиров или груза присоединяют специальные гондолы. Почему дирижабли так опасны – читайте в нашем материале.
Вернутся ли дирижабли в массовую эксплуатацию, рассказывает 24 канал.
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Что такое дирижабль?
В XVIII веке французский математик Жан Батист Мари Шарль Менье изобрел дирижабль. Первый летательный аппарат запустили в 1852 году, а вот полностью управляемый полет произошел лишь через 30 лет.
С 1899 по 1938 приобрели популярность аппараты немецкого производства – цеппелины, родоначальником которых стал граф Фердинанд фон Цеппелин. Всего их выпустили 119 штук.
Но самолеты стремительно совершенствовались и впоследствии почти полностью заменили дирижабли, которые были очень опасны.
Дирижабли выжали самолеты / Фото aif
Почему эти летательные устройства так опасны?
В раннюю эпоху воздушный шар дирижабля наполняли легковоспламеняющимся водородом. 6 мая 1937 года огромный "Гинденбург" загорелся и полностью сгорел за 36 секунд. Он совершал свой первый трансконтинентальный полет и уже приземлялся в Лейкхерсте, когда произошел пожар. В результате погибли 36 человек.
Из-за того, что дирижабли легковоспламеняющиеся – их прекратили использовать для перевозки пассажиров.
Крупнейшие катастрофы с дирижаблем
- 25 мая 1928 года – катастрофа дирижабля "Италия", в Италии.
- 5 октября 1930 года – погибли 48 человек, когда британский пассажирский дирижабль R101 разбился на севере Франции.
- В ночь на 4 апреля 1933 года – упал в море американский авианосный дирижабль "Акрон". Тогда погибли 73 из 76 пассажиров.
Дирижабли очень опасны , ведь они легковоспламеняющиеся / Фото Getty Images
- 6 мая 1937 года – произошел пожар немецкого пассажирского цеппелина "Гинденбург" на базе ВМС США Лейкхерст. Погибло 36 человек.
- 6 февраля 1938 года погибли 13 человек, когда советский дирижабль "СССР В-6" врезался в гору недалеко от города Кандалакша.
Интересные факты о дирижабле
- Во время ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году для борьбы с огнем было привлечено несколько видов аэростатов.
- Немецкий "Цеппелин" совершил кругосветный перелет. Это был первый полет этого типа устройств вокруг земного шара.
- В 1990 – 2000 годах в Украинской Феодосии появились тепловые аэростаты, которые принимали участие в соревнованиях.
- В современном мире небольшие дирижабли иногда применяются в рекламных целях, паря в воздухе с плакатами.
Крупнейшие компании, выпускающие дирижабли
Компания Hybrid Air Vehicles (HAV) производит дирижабли "Ерлендер". Изначально дирижабль создавался для американских вооруженных сил. После 7 испытательных полетов он был списан в январе 2019 года.
HAV строила свой "Эрлендер" для американских вооруженных сил / Фото HAV
В стартапе Flying Whales есть дирижабль, который использует правительство Франции, Китая и канадской провинции Квебек – это LCA60T.
Flying Whales строят новый дирижабль / Фото Flying Whales
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