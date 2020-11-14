Дистанционная присяга Кернеса: в мэрии Харькова ответили на все слухи
В Харьковском городском совете отрицали, что инаугурация Геннадия Кернеса, который в первом туре выборол себе новый срок на должность городского головы, состоится дистанционно. Сейчас действующий мэр Харькова находится на лечении в немецкой клинике "Шарите".
Для того, чтобы снова занять кресло мэра, Кернес должен прибыть в Харьков лично. Об этом во время брифинга сообщил спикер городского совета Юрий Сидоренко, пишет "Общественное".
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"Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их производит", – отметил Сидоренко.
Он добавил, что мэр Харькова чувствует себя несколько лучше, но пока врачи не могут назвать дату его возвращения в Украину.
Каждое утро у него в палате происходят консилиумы, на которых врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать,
– прокомментировал представитель Харьковского горсовета.
Также Сидоренко отметил, что Кернес может прилететь обратно в Украину, если его легкие больше не потребуют лечения в Германии.
"Как только он окажется здесь, значит, с легкими все в полном порядке", – рассказал он.
Что известно о состоянии Кернеса
- В сентябре стало известно, что мэр Харькова заболел коронавирусом. В первые дни Кернеса лечили в Украине, однако впоследствии транспортировали на лечение в немецкую клинику "Шарите".
- В сети регулярно публиковали слухи, что Кернес якобы умер. Главным доказательством было то, что глава Харькова долгое время не выходил на связь. Однако в мэрии каждый раз опровергали все новости.
- 9 ноября правоохранители открыли дело об исчезновении Кернеса. Впрочем уголовное производство просуществовало лишь в течение дня.
- В Харьковском горсовете достаточно резко отреагировали на такие действия правоохранителей. В частности, представитель Юрий Сидоренко отметил, что "полиция имеет более важные дела".
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