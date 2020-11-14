В Харьковском городском совете отрицали, что инаугурация Геннадия Кернеса, который в первом туре выборол себе новый срок на должность городского головы, состоится дистанционно. Сейчас действующий мэр Харькова находится на лечении в немецкой клинике "Шарите".

Для того, чтобы снова занять кресло мэра, Кернес должен прибыть в Харьков лично. Об этом во время брифинга сообщил спикер городского совета Юрий Сидоренко, пишет "Общественное".

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"Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их производит", – отметил Сидоренко.

Он добавил, что мэр Харькова чувствует себя несколько лучше, но пока врачи не могут назвать дату его возвращения в Украину.

Каждое утро у него в палате происходят консилиумы, на которых врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать,

– прокомментировал представитель Харьковского горсовета.

Также Сидоренко отметил, что Кернес может прилететь обратно в Украину, если его легкие больше не потребуют лечения в Германии.

"Как только он окажется здесь, значит, с легкими все в полном порядке", – рассказал он.

Обратите внимание! 12 ноября СМИ распространили предположение, что Геннадий Кернес примет присягу дистанционно в клинике "Шарите".

Что известно о состоянии Кернеса