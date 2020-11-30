В течение суток 29 ноября российские боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. К счастью, погибших или раненых среди украинских воинов нет.

Оккупанты обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

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Где было активнее всего

Вблизи села Екатериновка (Луганская область) российские боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и минометов.



Недалеко от города Попасная (Луганская область) оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские военные выявили деятельность диверсионно-разведывательной группы российских боевиков. Наши воины сорвали попытку вражеских диверсантов заминировать позиции ВСУ.



На этом же участке украинские военные сбили беспилотник оккупантов. Его боевики использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к украинским позициям.

В ВСУ уже сообщили о действиях российских боевиков представителей ОБСЕ.

Украинские воины находятся в состоянии боевой готовности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. Однако российские боевики продолжают его нарушать. Подробнее о войне на Донбассе читайте здесь.