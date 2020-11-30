Диверсанты и сбитый беспилотник: как прошли сутки 29 ноября на Донбассе
В течение суток 29 ноября российские боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе. К счастью, погибших или раненых среди украинских воинов нет.
Оккупанты обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
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Где было активнее всего
- Вблизи села Екатериновка (Луганская область) российские боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и минометов.
- Недалеко от города Попасная (Луганская область) оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.
- В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские военные выявили деятельность диверсионно-разведывательной группы российских боевиков. Наши воины сорвали попытку вражеских диверсантов заминировать позиции ВСУ.
- На этом же участке украинские военные сбили беспилотник оккупантов. Его боевики использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к украинским позициям.
В ВСУ уже сообщили о действиях российских боевиков представителей ОБСЕ.
Украинские воины находятся в состоянии боевой готовности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника.
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