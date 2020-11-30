Российские боевики 29 ноября пыталась продвинуть диверсионную группу в сторону украинских позиций возле Луганского. Украинские воины диверсионную атаку сорвали, а беспилотник, с помощью которого ею управляли, сбили. На нем оказалось видео с лицами нескольких наемников.

На видео со сбитого российского БПЛА "Гранат-1" в кадр попали несколько лиц боевиков, рассказал основатель проекта InformNapalm Роман Бурко в своем фейсбуке.

К слову Диверсанты возле украинских позиций: в штабе ООС рассказали детали провального наступления боевиков

Предлагаем читателям попробовать идентифицировать их данные самостоятельно. Это может быть интересной и полезной практикой,

– подчеркнул журналист.

Россияне засветили свои лица на камеры беспилотника / Скриншот Романа Бурка

Видео с беспилотного летательного аппарата опубликовал проект MIL.IN.UA на нем зафиксирован момент запуска беспилотника. Боевики, похоже, были уверены в успехе провокации, если не боялись светить собственные лица на камеру аппарата.

Лица российских наемников на кадрах с беспилотника: смотрите видео

Россияне засветили свои лица на камеры беспилотника / Скриншот Романа Бурка

Подробнее о диверсии боевиков: