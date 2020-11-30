Российские наемники, готовя диверсию на Донбассе, засветили свои лица: фото, видео
Российские боевики 29 ноября пыталась продвинуть диверсионную группу в сторону украинских позиций возле Луганского. Украинские воины диверсионную атаку сорвали, а беспилотник, с помощью которого ею управляли, сбили. На нем оказалось видео с лицами нескольких наемников.
На видео со сбитого российского БПЛА "Гранат-1" в кадр попали несколько лиц боевиков, рассказал основатель проекта InformNapalm Роман Бурко в своем фейсбуке.
К слову Диверсанты возле украинских позиций: в штабе ООС рассказали детали провального наступления боевиков
Предлагаем читателям попробовать идентифицировать их данные самостоятельно. Это может быть интересной и полезной практикой,
– подчеркнул журналист.
Россияне засветили свои лица на камеры беспилотника / Скриншот Романа Бурка
Видео с беспилотного летательного аппарата опубликовал проект MIL.IN.UA на нем зафиксирован момент запуска беспилотника. Боевики, похоже, были уверены в успехе провокации, если не боялись светить собственные лица на камеру аппарата.
Лица российских наемников на кадрах с беспилотника: смотрите видео
Россияне засветили свои лица на камеры беспилотника / Скриншот Романа Бурка
Подробнее о диверсии боевиков:
- Диверсионная разведывательная группа российских наемников 29 ноября пыталась заминировать украинские позиции в районе Луганского.
- Впрочем, украинские воины вовремя среагировали, и враг бежал. На месте, где планировалась операция, нашли мины и даже бронежилеты боевиков с позывными – "Мартин", "Худой" и "Григор".
- Корректировали свою деятельность диверсанты с помощью беспилотника "Гранат-1". Украинские воины сбили его в небе. К слову, контрразведчики уже изучают полученные с него материалы.
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