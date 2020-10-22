Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое решение вынести на всеукраинский опрос вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе. Он заявил, что восстановить восточные территории от войны без этого шага невозможно.

Когда речь идет о создании свободной экономической зоны, то это не об оккупированных территориях, а обо всем Донбассе, пояснил Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам. Об этом сообщает 24 канал.

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Мы говорим о Донбассе, потому что ввести СЭЗ на оккупированной территории сейчас невозможно, никто не будет этого делать. Это будет тогда, когда произойдет деокупация – мы будем на границе, это будет полностью наша территория, будут выведены войска (России – 24 канал),

– пояснил президент.

Он заявил, что сейчас невозможно экономически поднять оккупированную часть Донбасса. Мол, сегодня точно никто не сможет сказать, сколько будет стоить реинтеграция этих территорий после их деоккупации.

"Мы не знаем о всех предприятиях, мы не понимаем полностью эту цифру – сколько вывезено заводов, фабрик, распилено на металл, что там с шахтами, какая там в целом ситуация с медициной", – перечислил глава государства.

Он заявил, что сейчас на оккупированном Донбассе просто нет медицины – она "лежит" из-за пандемии коронавируса. Из-за всех этих факторов никто не знает, сколько миллиардов нужно на реинтеграцию Донбасса.

На Донбасс могут прийти большие деньги

Президент Украины заверил, что не боится перспективы отменить налоги для Донбасса или предоставить региону других преференций в пределах свободной экономической зоны.

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Я хочу услышать наш народ, но вы должны знать, что восстановить (Донбасс – 24 канал) без свободной экономической зоны, я считаю, мы не сможем. Разработкой СЭЗ сейчас занимаются наши экономисты,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что такая инициатива поможет вернуть в этот регион украинский и зарубежный бизнес. Глава государства поделился ожиданиями, что туда могут прийти "большие деньги".

"Они смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. Это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", – заявил президент.