Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Виктора Януковича, частично удовлетворив требования адвокатов президента-беглеца. Однако на него самого такое решение суда не повлияет.

Такое мнение высказал Сергей Горбатюк, экс-глава управления спецрасследований Генпрокуратуры, которое занималось расследованием преступлений во время Революции Достоинства. Об этом он сказал в эфире 24 канала. И добавил, что при этом, речь не идет об отмене подозрения или недостаточности доказательств.

Обратите внимание Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Виктора Януковича

Что означает решение суда

В решении суда говорится о "технической ошибке". Он пояснил, если бы отменили подозрение, то суд отказал бы прокурору в избрании меры пресечения. А так он вернул для рассмотрения первой инстанцией.

Сама по себе ситуация странная, когда апелляционную жалобу на избрание меры пресечения рассматривают пол года. Эти "затяжки" настораживают,

– отметил Горбатюк.

Также он отметил, что дело касается избиения участников Революции Достоинства в феврале 2014 года. То есть, она не имеет ничего общего с государственной изменой, за которую Виктора Януковича ранее осудили. Апелляцию будут рассматривать завтра, 17 ноября.

Что это значит для Януковича

"Сейчас такое решение ничего не значит для самого Януковича. Оно может лишь привлекать внимание общества", – считает Горбатюк.

И подчеркнул, что на сегодня прокуратуре не отказали в избрании меры пресечения, а направили на повторное рассмотрение.

Какие могут быть последствия

Сейчас подозреваемый Янукович находится в международном розыске. Соответственно, рассмотрение дел по нему возможно лишь заочно. Поэтому и применяется мера пресечения в виде ареста. Если же это решение не примут, то это поставит крест на возможности заочного суда по этому делу.

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