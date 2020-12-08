Минобороны и Генштаб ВСУ решили закупить престижных внедорожников на несколько миллионов
Для Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил заказали несколько внедорожников. Говорится об автомобилях марки Škoda – Kodiaq Ambition. Общая сумма такой закупки составляет 2,62 миллиона гривен. Вполне вероятно, что на этих машинах будет передвигаться руководство украинской армии.
Детали тендера
Соответствующие данные появились в системе ProZorro. Заказчики – Центр обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил.
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Итоги тендера на закупку внедорожников для Минобороны и Генштаба / Данные ProZorro
Что известно о заказчиках тендера / Данные ProZorro
Процедура уже обозначена состоявшейся. Победителем стала компания "Автоцентр Киев". Также участие в торгах принимал "Автомобильный дом "Галич – Авто". Но их предложение было на 54 тысячи гривен выше.
Информация об участниках и победителе тендера / Данные ProZorro
Что известно о кроссоверах на несколько миллионов для Генштаба
Итак, Генштаб ВСУ должен получить 3 полноприводных автомобиля Škoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 года выпуска. Машины будут белого, серого и коричневого цветов. Цена каждого – 873 тысячи гривен. В то же время на сайте "Автоцентра" стоимость на такие авто стартует от 881 тысячи гривеень, сообщает "Обозреватель".
В то же время авто оснастят:
- подушками безопасности,
- пакетом "плохие дороги",
- обивкой сидений (ткань),
- хром-пакетом внутри салона,
- радио Swing-записью с USB,
- 8 динамиками,
- Двухзонной системой кондиционирования,
- задним парктроником,
- подогревом передних сидений,
- информационными радио BOLORО,
- 8'' сенсорным цветным дисплеем,
- голосовым управлением.
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Цены на Škoda Kodiaq Ambition в зависимости от комплектации / Данные с сайта Info Car
В Генштабе ВСУ в комментарии журналистам 24 канала пообещали выяснить вышеизложенные данные и предоставить развернутый комментарий позже. Как только он появится – мы обязательно сообщим своим читателям.
Смотрите видео с обзором авто Skoda Kodiaq Ambition
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