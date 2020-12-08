Для Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил заказали несколько внедорожников. Говорится об автомобилях марки Škoda – Kodiaq Ambition. Общая сумма такой закупки составляет 2,62 миллиона гривен. Вполне вероятно, что на этих машинах будет передвигаться руководство украинской армии.

Детали тендера

Соответствующие данные появились в системе ProZorro. Заказчики – Центр обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил.

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Итоги тендера на закупку внедорожников для Минобороны и Генштаба / Данные ProZorro



Что известно о заказчиках тендера / Данные ProZorro

Процедура уже обозначена состоявшейся. Победителем стала компания "Автоцентр Киев". Также участие в торгах принимал "Автомобильный дом "Галич – Авто". Но их предложение было на 54 тысячи гривен выше.



Информация об участниках и победителе тендера / Данные ProZorro

Что известно о кроссоверах на несколько миллионов для Генштаба

Итак, Генштаб ВСУ должен получить 3 полноприводных автомобиля Škoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 года выпуска. Машины будут белого, серого и коричневого цветов. Цена каждого – 873 тысячи гривен. В то же время на сайте "Автоцентра" стоимость на такие авто стартует от 881 тысячи гривеень, сообщает "Обозреватель".

В то же время авто оснастят:

подушками безопасности,

пакетом "плохие дороги",

обивкой сидений (ткань),

хром-пакетом внутри салона,

радио Swing-записью с USB,

8 динамиками,

Двухзонной системой кондиционирования,

задним парктроником,

подогревом передних сидений,

информационными радио BOLORО,

8'' сенсорным цветным дисплеем,

голосовым управлением.

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Цены на Škoda Kodiaq Ambition в зависимости от комплектации / Данные с сайта Info Car

В Генштабе ВСУ в комментарии журналистам 24 канала пообещали выяснить вышеизложенные данные и предоставить развернутый комментарий позже. Как только он появится – мы обязательно сообщим своим читателям.

Смотрите видео с обзором авто Skoda Kodiaq Ambition