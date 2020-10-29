Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе реализовать можно с помощью четкого плана – "дорожной карты". А документ этот в общем хороший, ведь разрабатывали его три президента и канцлер.

Соглашения соглашениями, а нужен план для его реализации

Такие рассуждения Укринформу выразил бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (с 2015 до 2019) Мартин Сайдик. Он назвал минские соглашения "хорошим документом", который просто требует четкого плана для воплощения.

К теме В ТКГ поручили разработать план действий, чтобы разблокировать переговоры

Я всегда утверждал, что минские соглашения являются хорошим документом, на основе которого, а также, конечно, при наличии соответствующей политической воли, можно было бы разрешить конфликт на Донбассе,

– заявил Сайдик.

Минские договоренности не могут быть неудачным документом, ведь его разрабатывали три президента и канцлер – лидеры Украины, России, Франции и Германии.

А вот уже по поводу конкретным путей имплементации минских соглашений "были и до сих пор есть разные мнения".

Именно поэтому нужно создать четкую "дорожную карту" для их реализации. И важным шагом к этому был так называемый "план Сайдика".

Коротко о "плане Сайдика" по урегулированию ситуации в Донбассе

"План Сайдика" разработали еще в конце 2018 года. Сам Сайдик считает, что этот план:

"Дает четкие ответы на различные вопросы конкретной имплементации минских соглашений",

А также по теме "экономического восстановления Донбасса с привлечением международных доноров".

Однако в Украине его встретили неоднозначно – из-за некоторых нюансов, которые показались похожими на весомые уступки России, воплощение кремлевского сценария:

Например, касаемо масштабной амнистии пророссийских боевиков.

Одобрительно встретили, впрочем, пункты о:

Введении совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе с небольшими военным и полицейским компонентами и международной гражданской администрацией в ОРДЛО.

А также запуск Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.