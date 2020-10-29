Для реализации минских договоренностей нужна четкая "дорожная карта", – Сайдик
Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе реализовать можно с помощью четкого плана – "дорожной карты". А документ этот в общем хороший, ведь разрабатывали его три президента и канцлер.
Соглашения соглашениями, а нужен план для его реализации
Такие рассуждения Укринформу выразил бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (с 2015 до 2019) Мартин Сайдик. Он назвал минские соглашения "хорошим документом", который просто требует четкого плана для воплощения.
К теме В ТКГ поручили разработать план действий, чтобы разблокировать переговоры
Я всегда утверждал, что минские соглашения являются хорошим документом, на основе которого, а также, конечно, при наличии соответствующей политической воли, можно было бы разрешить конфликт на Донбассе,
– заявил Сайдик.
Минские договоренности не могут быть неудачным документом, ведь его разрабатывали три президента и канцлер – лидеры Украины, России, Франции и Германии.
- А вот уже по поводу конкретным путей имплементации минских соглашений "были и до сих пор есть разные мнения".
Именно поэтому нужно создать четкую "дорожную карту" для их реализации. И важным шагом к этому был так называемый "план Сайдика".
Коротко о "плане Сайдика" по урегулированию ситуации в Донбассе
"План Сайдика" разработали еще в конце 2018 года. Сам Сайдик считает, что этот план:
- "Дает четкие ответы на различные вопросы конкретной имплементации минских соглашений",
- А также по теме "экономического восстановления Донбасса с привлечением международных доноров".
Однако в Украине его встретили неоднозначно – из-за некоторых нюансов, которые показались похожими на весомые уступки России, воплощение кремлевского сценария:
- Например, касаемо масштабной амнистии пророссийских боевиков.
Одобрительно встретили, впрочем, пункты о:
- Введении совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе с небольшими военным и полицейским компонентами и международной гражданской администрацией в ОРДЛО.
- А также запуск Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.
Читайте также Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей, – Кулеба о создании "Минска-3"