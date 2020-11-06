Чтобы попасть на рейс во Францию, гражданам Украины необходимо продемонстрировать результаты ПЦР-теста. Это правило распространяется на всех украинцев старше 11 лет.

Каковы требования к тесту на коронавирус

Тест, конечно, должен быть с отрицательным результатом на COVID-19. Также его следует делать не ранее, чем за 72 часа до вылета. Об этом сообщает посольство Франции в Украине.

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Начнет действовать такое нововведение уже с 11 ноября.

Минздрав обновил перечень стран красной зоны

Отметим, что 6 ноября украинский Минздрав обновил список стран красной зоны. В красный список попали 46 государств – на 4 меньше, чем на предыдущей неделе. В этом списке – и Франция, ведь там количество больных на 100 тысяч населения достигает 874,3.

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