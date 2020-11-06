Чтобы сесть на самолет во Францию, нужен тест на коронавирус: подробно о нововведениях
Чтобы попасть на рейс во Францию, гражданам Украины необходимо продемонстрировать результаты ПЦР-теста. Это правило распространяется на всех украинцев старше 11 лет.
Каковы требования к тесту на коронавирус
Тест, конечно, должен быть с отрицательным результатом на COVID-19. Также его следует делать не ранее, чем за 72 часа до вылета. Об этом сообщает посольство Франции в Украине.
К теме "Следует готовиться к жесткой зиме": ряд стран мира объявили частичный локдаун
Начнет действовать такое нововведение уже с 11 ноября.
Минздрав обновил перечень стран красной зоны
Отметим, что 6 ноября украинский Минздрав обновил список стран красной зоны. В красный список попали 46 государств – на 4 меньше, чем на предыдущей неделе. В этом списке – и Франция, ведь там количество больных на 100 тысяч населения достигает 874,3.
Какова ситуация с коронавирусом в мире?
- За сутки 5 ноября в мире зарегистрировали 608 550 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель заболеваемости с начала 2020 года.
- Франция – на 5-м месте по количеству больных в мире. В стране уже заразились 1 миллион 648 тысяч человек. Умерли – более чем 39 тысяч. Выздоровели – более 129 тысяч человек.
- Украина – на 20-м месте с 440 188 больными. Умерли от коронавируса 8 125 человек. Выздоровели более 195 тысяч человек.
Поделиться новостью