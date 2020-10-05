Для России выгодно затягивание конфликта, – эксперт о ситуации в Нагорном Карабахе
Для россиян выгодно как можно дольше затягивание конфликта между Арменией и Азербайджаном. Когда страны все же дойдут до мирных переговоров, там РФ выступит как миротворец. Так же сделает и Турция.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса и добавил, что это идеальный вариант для России в этой ситуации.
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"Если конфликт еще затянется, стороны потратят свои ресурсы на войну, после чего организуют мирные переговоры. Конечно, там Россия выступит, как главный миротворец", – сказал Куса.
По словам эксперта, затягивание конфликта без прямого вмешательства России и Турции выгодно для обеих этих стран, ведь каждая из них сможет показать всем, что якобы она за мир и хочет закрепить свое влияние, как одного из ключевых посредников на Южном Кавказе.
Несмотря на такие планы, Куса добавил, что пока ни Азербайджан, ни Армения не готовы к мирным переговорам. "Они считают, что может каждая из них победить в этом конфликте. О серьезности варианта решения конфликта дипломатическим путем говорить рано", – подытожил эксперт.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном: коротко
- Конфликт между странами длится еще с начала 1990 годов через район Нагорного Карабаха, который является территорией Азербайджана. Одна проблема в том, что регион населяют, преимущественно, армяне.
- Бои возобновились 27 сентября 2020 года. Страны обвиняют друг друга в эскалации.
- Как сообщали, что во время боев есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.
- Международное сообщество осудило конфликт. Оно призвало страны прекратить бои, в то же время Турция поддержала Азербайджан.
- В Азербайджане заявили, что готовы прекратить огонь только при определенных условиях: если Армения признает, что оккупировала Нагорный Карабах и предоставит план вывода своих войск.
- В то же время Армения заверила, что Азербайджан 5 октября возобновил наступление в южном направлении Нагорного Карабаха. В регионе продолжаются ожесточенные бои.
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