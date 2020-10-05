Для россиян выгодно как можно дольше затягивание конфликта между Арменией и Азербайджаном. Когда страны все же дойдут до мирных переговоров, там РФ выступит как миротворец. Так же сделает и Турция.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса и добавил, что это идеальный вариант для России в этой ситуации.

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"Если конфликт еще затянется, стороны потратят свои ресурсы на войну, после чего организуют мирные переговоры. Конечно, там Россия выступит, как главный миротворец", – сказал Куса.

По словам эксперта, затягивание конфликта без прямого вмешательства России и Турции выгодно для обеих этих стран, ведь каждая из них сможет показать всем, что якобы она за мир и хочет закрепить свое влияние, как одного из ключевых посредников на Южном Кавказе.

Несмотря на такие планы, Куса добавил, что пока ни Азербайджан, ни Армения не готовы к мирным переговорам. "Они считают, что может каждая из них победить в этом конфликте. О серьезности варианта решения конфликта дипломатическим путем говорить рано", – подытожил эксперт.

К теме. Бывший и Полномочный Азербайджанской Республики Эльмира Ахундова заявила, что Азербайджан готов пойти на мирные переговоры лишь после того, как армяне покинут территорию региона. Как утверждает она, переговоры по этому региону длятся достаточно долго, однако ни к чему не приводят.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: коротко

Конфликт между странами длится еще с начала 1990 годов через район Нагорного Карабаха, который является территорией Азербайджана. Одна проблема в том, что регион населяют, преимущественно, армяне.

Бои возобновились 27 сентября 2020 года. Страны обвиняют друг друга в эскалации.

Как сообщали, что во время боев есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.

Международное сообщество осудило конфликт. Оно призвало страны прекратить бои, в то же время Турция поддержала Азербайджан.

В Азербайджане заявили, что готовы прекратить огонь только при определенных условиях: если Армения признает, что оккупировала Нагорный Карабах и предоставит план вывода своих войск.

В то же время Армения заверила, что Азербайджан 5 октября возобновил наступление в южном направлении Нагорного Карабаха. В регионе продолжаются ожесточенные бои.

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