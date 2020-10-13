По состоянию на 13 октября украинцы могут путешествовать в 58 стран. Раньше их было 52, однако теперь в список добавили еще 6 государств. Однако эти страны не пользуются популярностью среди украинских туристов.

Эти страны относительно открыты для украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает 24 канал.

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Хорошая новость – к списку открытых стран добавились 6 стран. Нейтральная новость, что эти страны не самые популярные среди украинских туристов,

– отметил министр.

Перечень новых открытых стран:

Бахрейн,

Перу,

Пакистан,

Сан-Томе и Принсипи,

Уганда,

Центральная Африканская Республика.

При этом Кулеба напомнил, что на сайте МИД есть интерактивная карта, с помощью которой можно проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан украинцев в любой стране.