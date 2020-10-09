Министерство цифровой трансформации 9 октября презентовало сериал о медиаграмотности Very Verified. Проект состоит из десяти серий и уже доступен к просмотру.

Проект разработал Совет международных научных исследований и обменов в партнерстве со студией онлайн-образования EdEra, сообщает Укринформ.

Читайте также Действие 2.0: какие новые услуги стали доступными украинцам в смартфоне

О чем сериал

По словам одной из разработчиц проекта Дианы Даюб, курс учит, как отличать факты от манипуляций;

рассказывает о том, кто решает, какую информацию подавать в СМИ;

выясняет, являются ли соцсети надежным источником новостей и тому подобное.

Кроме того, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан уверяет, что проект разработали "как ответ и вакцинацию против вируса дезинформации".

Он дает практические навыки медийной и информационной грамотности, которые могут стать частью нашей насыщенной жизни,

- добавила Иоанн.

Часть сериала доступна на платформе "Дия Цифровое образование". Полную версию можно просмотреть на платформе EdEra.

Смотрите видео, где разработчики рассказывают о сериале о медиаграмотности: