Для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон, – Боррель
Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в очередной раз подчеркнул, что Европейский Союз поддерживает независимость и суверенитет Украины. А также ее территориальную целостность.
Для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон. Об этом он сказал на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает 24 канал.
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Требуется долгосрочное решение
По его словам, для достижения стабильного мира на востоке Украины необходимо долгосрочное политическое решение.
Это потребует политической воли всех сторон конфликта. Через это выполнение минских соглашений в полном объеме является основным условием,
– отметил Боррель.
ЕС поддерживает независимость Украины
Также он подчеркнул, что Крым и город Севастополь остаются аннексированными Россией. Боррель добавил, что Европейский Союз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Поддержка Евросоюза в Украине: последние факты
- В Программе развития ООН сообщили, что для того, чтобы ЕС и МВФ продолжили оказывать поддержку Украине, она должна выполнить свои обязательства по борьбе с коррупцией.
- Евросоюз обнародовал ежегодный отчет по ассоциации Украины. В ЕС подчеркнули, что страна продолжает реализовывать реформы, но проблем еще много.
- Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели отметил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину относительно реформ, чтобы смягчить негативное влияние кризиса.
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