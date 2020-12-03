Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в очередной раз подчеркнул, что Европейский Союз поддерживает независимость и суверенитет Украины. А также ее территориальную целостность.

Для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон. Об этом он сказал на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает 24 канал.

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Требуется долгосрочное решение

По его словам, для достижения стабильного мира на востоке Украины необходимо долгосрочное политическое решение.

Это потребует политической воли всех сторон конфликта. Через это выполнение минских соглашений в полном объеме является основным условием,

– отметил Боррель.

ЕС поддерживает независимость Украины

Также он подчеркнул, что Крым и город Севастополь остаются аннексированными Россией. Боррель добавил, что Европейский Союз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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