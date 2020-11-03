Правительство дополнительно выделило почти 1,3 млрд гривен на увеличение количества тестирований на COVID-19. Это позволит делать еще 1 млн тестов в месяц.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде, передает официальный сайт Минздрава.

"Уже есть решение Кабинета Министров о выделении дополнительно 1,259 млрд гривен именно на процесс тестирования. В частности, 1 млрд гривен будет направлено на закупку тестов на выявление антигена к SARS-CoV-2. Это позволит делать еще 1 млн тестов в месяц. Почти 213 млн гривен будут переданы для развития лабораторных мощностей в коммунальных учреждениях, с целью увеличения тестирования методом ПЦР в больницах", – отметил глава Минздрава

Он подчеркнул, что за последние 7 месяцев Минздрав смог в экстренном порядке создать лабораторные центры фактически с нуля. Министр напомнил, что в начале эпидемии в стране проводили лишь 200 тестов в сутки.

Мы выходим на запланированное увеличение количества ПЦР-тестирований до 50 000 в сутки. Сейчас их количество достигает более 47 тысяч. Напоминаю, что в начале эпидемии делалось лишь 200 тестов в сутки. Наша следующая цель – это 75 тысяч ПЦР-тестов ежедневно,

– проинформировал он.

По словам Максима Степанова, в настоящее время уже закуплены мощные приборы для проведения ПЦР-диагностики, станции для автоматической экстракции РНК коронавируса. Кроме этого, завершены испытания и начато внедрение украинских тест-систем на определение методом ИФА антигена к SARS-CoV-2.

Напомним, МИНЗДРАВ постоянно наращивает мощности отечественных лабораторий по тестированию на COVID-19. Сейчас также привлечено к проведению исследований государственный счет частные лабораторные центры.