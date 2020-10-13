Сейчас Украина находится среди государств так называемой красной зоны из-за стремительного распространения коронавируса. Поэтому украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира. Несмотря на это, для граждан нашего государства уже открыты границы 58 стран.

Ранее таких стран было 52, но 13 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил об открытии еще 6 стран, пишет 24 канал.

Обратите внимание Когда и при каких условиях Евросоюз откроет границы с Украиной

Теперь украинцы смогут улететь в Бахрейн, Перу, Уганду, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи и Центральноафриканскую республику.

Страны открытые для украинцев по состоянию на 4 сентября:

Турция

Бразилия

Доминиканская Республика

Демократическая Республика Конго

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Судан

Сьерра-Леоне

Руанда

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

Багамы

Ливан

Болгария

Словения

ОАЭ

Ирландия

Мальдивы

Антигуа и Барбуда

Эквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморские острова

Пакистан

Пуэрто-Рико

Сент-Люсия

Иордания

Колумбия

Нигерия

Гана

Чад

Республика Того

Республика Джибути

Буркина-Фасо

Бенин

Бахрейн

Перу

Пакистан

Уганда

Сан-Томе и Принсипи

Центральноафриканская Республика



О странах ЕС

По словам Кулебы, Украина пока действительно не соответствует критериям, которые определил ЕС для того, чтобы государство попадало в "зеленый список", граждане которого могут пересекать границу.

Мы с Минздравом постоянно предоставляем ЕС обновленные данные по ситуации с коронавирусом в Украине. Будем делать все возможное, чтобы Украина как можно скорее оказалась в "зеленом списке" и наши граждане могли свободно въезжать на территорию Шенгенской зоны,

– отметил министр.

Глава МИД также отметил, что действующие карантинные ограничения не имеют никакого отношения к функционированию безвиза между Украиной и ЕС и не имеют на него влияния.

Как только ограничения снимут – безвиз заработает в полную силу,

– убеждает Кулеба.

8 категорий граждан, которые могут въезжать в ЕС: