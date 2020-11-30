Единовременное пособие в размере 8 тысяч гривен могут получить около 2 миллионов предпринимателей. Для этого с коронавирусного фонда нужно выдать 15 миллиардов гривен.

Если инициативу введут, выплачивать деньги будут с помощью приложения "Дия". Об этом сообщили в комитете Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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В комитете порекомендовали Раде включить законопроект в повестку дня сессии и сократить срок подачи альтернативных проектов. Кроме того, посоветовали сократить сроки рассмотрения в первом чтении.

По словам главы комитета Галины Третьяковой, это крайне важный проект.

В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5 – 2 миллионам граждан электронным способом,

– добавила Третьякова.

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