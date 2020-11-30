Для единовременного пособия ФЛП надо выделить из коронавирусного фонда 15 миллиардов
Единовременное пособие в размере 8 тысяч гривен могут получить около 2 миллионов предпринимателей. Для этого с коронавирусного фонда нужно выдать 15 миллиардов гривен.
Если инициативу введут, выплачивать деньги будут с помощью приложения "Дия". Об этом сообщили в комитете Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
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В комитете порекомендовали Раде включить законопроект в повестку дня сессии и сократить срок подачи альтернативных проектов. Кроме того, посоветовали сократить сроки рассмотрения в первом чтении.
По словам главы комитета Галины Третьяковой, это крайне важный проект.
В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5 – 2 миллионам граждан электронным способом,
– добавила Третьякова.
Выплаты ФЛП: что известно
- При введении карантина выходного дня предприниматели начали протестовать. Они боялись, что ограничения убьют их бизнес.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что ФЛП, чей бизнес пострадал на карантине, выплатят по 8 тысяч гривен. Помощь будет одноразовой.
- Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае введения локдауна предпринимателям окажут помощь.
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