Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что она якобы хотела "быстрее душить Беларусь". Самопровозглашенный президент заявил, что получил от своих спецслужб выдержки, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Беларуси после начала массовых акций протеста.

Ответ украинской стороны не опоздал. Глава МИД опроверг скандальное заявление Лукашенко. Об этом Дмитрий Кулеба написал на странице в Твиттере.

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Министр иностранных дел Украины заявил, что никаких слов о необходимости "душить" Беларусь в его разговорах с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом не звучало.

Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против того, чтобы "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно,

– написал Кулеба.

Новое заявление Лукашенко

Александр Лукашенко подчеркнул, что получил от КГБ сводки, в которых были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой.

Мы упускаем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезные санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств,

– говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился центр информационного влияния на Беларусь.

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Заметим, что ранее самопровозглашенный президент обвинил Украину, Польшу и Литву в протестах в Беларуси. Он считает, что именно с территории Украины через границу "пробрались несколько анархистов, которые устроили погромы и поджоги". Он считает, что Польша и Литва были против пересчета голосов, а выступали за проведение новых выборов.

Обратите внимание! В Беларуси вспыхнули протесты из-за результатов президентских выборов. Белорусы считают, что их сфальсифицировали. Подробнее – по ссылке.