В 2021 году в ОБСЕ будет председательствовать Швеция. Среди приоритетов работы организации в следующем году будут вопросы аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса.

Приоритеты организации обсуждали министры иностранных дел Украины и Швеции во время виртуальной встречи 13 ноября. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма в приоритеты председательства Швеции,

– подчеркнул он.

Также Кулеба пригласил свою шведскую коллегу Анн Линде посетить Украину. Глава МИД отметил, что в Украине существует традиция, когда новый глава ОБСЕ совершает первый зарубежный визит именно в нашу страну.

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