Крым и Донбасс, – Кулеба раскрыл приоритеты работы ОБСЕ в 2021 году
В 2021 году в ОБСЕ будет председательствовать Швеция. Среди приоритетов работы организации в следующем году будут вопросы аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса.
Приоритеты организации обсуждали министры иностранных дел Украины и Швеции во время виртуальной встречи 13 ноября. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.
Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма в приоритеты председательства Швеции,
– подчеркнул он.
Также Кулеба пригласил свою шведскую коллегу Анн Линде посетить Украину. Глава МИД отметил, что в Украине существует традиция, когда новый глава ОБСЕ совершает первый зарубежный визит именно в нашу страну.
Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросами мира и прав человека.
- Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой.
- В Украине организация известна своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке.
- Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
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