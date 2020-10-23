Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что сейчас идет активная работа по подготовке встречи советников лидеров "нормандской четверки". Он добавил, что, несмотря на "отсутствие заголовков и ярких новостей", активная работа продолжается.

Кулеба также рассказал, что после встречи советников лидеров "нормандской четверки" уже запланирована встреча министров иностранных дел нормандского формата. Об этом Дмитрий Кулеба сказал после торжественной церемонии поднятия флага ООН в Киеве, сообщает 24 канал.

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Глава украинского МИД не поделился подробностями встречи, но ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак говорил, что она может состояться в октябре.

Буквально вчера состоялось очередное совещание по определенным позиционным моментам, которые будут обсуждать советники лидеров нормандского формата. Поэтому новостей нет, но работа есть,

– лаконично пояснил Кулеба.

20 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень гордится разблокированием нормандского формата. Украинские дипломаты активно работают над подготовкой предстоящего нормандского саммита в Берлине.

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