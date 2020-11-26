Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уже две недели находится на самоизоляции, поскольку у него диагностировали коронавирус. Глава парламента уверяет, что чувствует себя уже значительно лучше.

В то же время результат теста на коронавирус до сих пор положительный. Об этом Дмитрий Разумков рассказал в своем фейсбуке.

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Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе. До сих пор не решенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась вследствие известного всем решения Конституционного суда,

– рассказал председатель Верховной Рады.

Он подчеркнул, что статистика заболевания народных депутатов пока неутешительна. И глава парламента выразил надежду, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний положительно повлияют на общую картину.

"Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работе. Берегите себя и своих близких и будьте здоровыми!" – подчеркнул Дмитрий Разумков.

Коротко о коронавирусе у Разумкова:

О болезни главы украинского парламента стало известно 11 ноября. Тогда произошла настоящая вспышка коронавируса среди представителей украинской власти. С разницей в несколько дней заболели: