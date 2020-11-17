Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что пока не время думать о занятиеи высших должностей. Спикер говорит, что сосредоточен на выполнении актуальных задач.

Разумков о планах на высшую должность

Разумков заверил, что пока не думает о росте в карьере. Об этом председатель парламента рассказал немецкому изданию Die Welt.

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Спикер отметил, что его часто спрашивают о том, не претендует ли он на высшие должности.

Моя работа – не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Украина имеет большие вызовы. Сейчас нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях,

– сказал Разумков.

Отчасти я уже президент, – Разумков

Спикер отметил, что его должность на украинскои называется председатель Верховной Рады, однако на немецком – президент парламента.

"Итак, по крайней мере в определенной степени я уже президент", – пошутил спикер.

Разумков находится на самоизоляции

Отметим, что сейчас Разумков находится на самоизоляции. Ведь у спикера положительный тест на коронавирус. Политик чувствует себя хорошо и работает в дистанционном режиме. Однако проводить заседание Верховной Рады, а также голосовать он не может. Также COVID-19 диагностировали и у заместителя спикера Руслана Стефанчука.