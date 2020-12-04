Карантин выходного дня длился в Украине 3 недели подряд. Однако, по мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, за это время ограничения не смогли до конца оправдать ожидания.

В то же время спикер отметил, что это была ответственность не только профильного министра, но Кабинета министров в целом. Об этом председатель Верховной Рады сказал во время брифинга, пишет 24 канал.

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Разумков добавил, что сейчас происходит поиск путей уменьшения "коронавирусного удара", который также бьет по экономике страны и по социальным аспектам жизни украинцев.

Мы действительно видим, как мне кажется, это мое личное мнение, я могу ошибаться, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал. Мы видим это по результатам заболеваемости, количеству заболеваний в сутки,

– пояснил спикер Рады.

Обратите внимание! Карантин выходного дня начал действовать в Украине с 14 по 30 ноября в субботу и воскресенье. В связи с ограничениями, на выходных могли работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки.

Несмотря на утверждения Разумкова, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украине удалось уменьшить количество новых случаев коронавируса за сутки. Окончательные результаты эффективности карантина выходного дня представят до конца недели, 6 декабря.

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Добавим, что Кабинет Министров решил не продлевать в Украине карантин выходного дня, поэтому с 3 декабря в стране вновь действует оранжевая зона карантина.

Какие запреты действуют в оранжевой зоне: главное

Запрещены концерты, спортивные, социальные, религиозные и другие мероприятия с более чем 20 участниками.

В кинотеатрах и театрах залы могут быть заполнены не более чем на 50%. А в музеях число посетителей не должно превышать 1 человека на 20 квадратных метров.

В общественном транспорте различного сообщения количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.

С 22:00 до 7:00 заведения питания могут работать только с доставкой.

Расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно быть не менее от 2 метров, за одним столом – не более 4 человек (не считая несовершеннолетних).

Больше о том, что запрещено в оранжевой зоне карантина – читайте по ссылке.