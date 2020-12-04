Не оправдал ожиданий: Разумков оценил карантин выходного дня
Карантин выходного дня длился в Украине 3 недели подряд. Однако, по мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, за это время ограничения не смогли до конца оправдать ожидания.
В то же время спикер отметил, что это была ответственность не только профильного министра, но Кабинета министров в целом. Об этом председатель Верховной Рады сказал во время брифинга, пишет 24 канал.
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Разумков добавил, что сейчас происходит поиск путей уменьшения "коронавирусного удара", который также бьет по экономике страны и по социальным аспектам жизни украинцев.
Мы действительно видим, как мне кажется, это мое личное мнение, я могу ошибаться, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал. Мы видим это по результатам заболеваемости, количеству заболеваний в сутки,
– пояснил спикер Рады.
Несмотря на утверждения Разумкова, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украине удалось уменьшить количество новых случаев коронавируса за сутки. Окончательные результаты эффективности карантина выходного дня представят до конца недели, 6 декабря.
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Добавим, что Кабинет Министров решил не продлевать в Украине карантин выходного дня, поэтому с 3 декабря в стране вновь действует оранжевая зона карантина.
Какие запреты действуют в оранжевой зоне: главное
- Запрещены концерты, спортивные, социальные, религиозные и другие мероприятия с более чем 20 участниками.
- В кинотеатрах и театрах залы могут быть заполнены не более чем на 50%. А в музеях число посетителей не должно превышать 1 человека на 20 квадратных метров.
- В общественном транспорте различного сообщения количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.
- С 22:00 до 7:00 заведения питания могут работать только с доставкой.
- Расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно быть не менее от 2 метров, за одним столом – не более 4 человек (не считая несовершеннолетних).
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