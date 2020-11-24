В Запорожье показали уникальную гидроархеологическую находку – дубовый лафет. Его обнаружили на дне Днепра недалеко от острова Хортица.

Сначала археологи считали, что нашли древний корабль или другое плавсредство. Однако оказалось, что это лафет – это специальная опора, на которой закрепляется ствол пушки с затвором, сообщает Укринформ.

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Найденный лафет, по предварительным исследованиям, использовали в конце XVII – начале XIII века. Это – первая похожая находка в пределах Украины, ее перевезут в реставрационный ангар.

Лафет изготовлен из дуба и окованный железом, на нем остались следы красной краски. Сейчас точно сказать, где именно он был сделан, невозможно.

Длина уникальной находки достигает 4,4 метра, а ширина – около 2,3 метра. Заметим, что пушки такого размера могли стрелять на расстояние до 7 километров.



Уникальную находку обнаружили на дне Днепра / Фото Укринформа



Гидроархеологи обнаружили лафет XVIII – XVIII века / Фото Укринформа

Сотрудник национального заповедника "Хортица" Валерий Нефедов объяснил, для чего могли использовать пушки такого крупного калибра, а именно 24 – 32 фунта.

Чтобы штурмовать города, крепости, укрепления того времени. Это полевая пушка, она имела чрезвычайную артиллерийскую ценность,

– подчеркнул он.

Стоит заметить, что лафет в течение длительного времени был погруженным в ил, именно это помогло ему хорошо сохраниться до наших дней. А колеса сняли с него еще в XVIII веке.