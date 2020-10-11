В Днепре водитель Uklon заснул и врезался в микроавтобус: есть пострадавшие – фото, видео
В Днепре утром 11 октября произошло ДТП. Столкнулись Hyundai службы такси Uklon и Mercedes Sprinter. В результате аварии пострадали оба водителя и 4 пассажира микроавтобуса.
Детали ДТП в Днепре
ДТП случилось около 7 часов утра на Слобожанском проспекте перед въездом на Центральный мост. Об этом с места происшествия сообщает "Информатор".
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Как изданию рассказали правоохранители, водитель микроавтобуса занимался междугородними перевозками. Он ехал по средней полосе в сторону правого берега. Hyundai двигался в противоположном направлении. Таксист рассказал, что заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.
Что известно о пострадавших
Больше всего пострадала пассажирка Mercedes, которая сидела возле водителя. На место происшествия немедленно приехали медики. Они госпитализировали пострадавших в больницу.
Из-за ДТП перекрыли три полосы движения на Слобожанском проспекте.
Смотрите видео момента столкновения Hyundai и Mercedes:
Смотрите кадры с места ДТП: видео
Авария в Днепре / Фото "Информатор"