В Днепре утром 11 октября произошло ДТП. Столкнулись Hyundai службы такси Uklon и Mercedes Sprinter. В результате аварии пострадали оба водителя и 4 пассажира микроавтобуса.

Детали ДТП в Днепре

ДТП случилось около 7 часов утра на Слобожанском проспекте перед въездом на Центральный мост. Об этом с места происшествия сообщает "Информатор".

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Как изданию рассказали правоохранители, водитель микроавтобуса занимался междугородними перевозками. Он ехал по средней полосе в сторону правого берега. Hyundai двигался в противоположном направлении. Таксист рассказал, что заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

Что известно о пострадавших

Больше всего пострадала пассажирка Mercedes, которая сидела возле водителя. На место происшествия немедленно приехали медики. Они госпитализировали пострадавших в больницу.

Из-за ДТП перекрыли три полосы движения на Слобожанском проспекте.

Смотрите видео момента столкновения Hyundai и Mercedes:

Смотрите кадры с места ДТП: видео

Авария в Днепре / Фото "Информатор"