СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов в Днепре, Черкассах и Сумах. Злоумышленники через интернет распространяли призывы, которые представляют угрозу государственной безопасности нашей страны.

Призывы о захвате власти и изменении государственной границы подозреваемые распространяли через запрещенные в Украине социальные сети. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно об агитаторах

В Днепропетровской области работники СБУ исследуют факты возможной причастности руководителя двух общественных объединений к размещению материалов по свержению конституционного строя и призывам к созданию так называемых "специальных территориальных общин народовластия".

Киберспециалисты установили, что жители Черкасс и Роменского района Сумской области на собственных страничках в российских соцсетях размещали материалы по изменению границ государственной границы. Кроме того, они призвали к захвату государственной власти.

Заметим, по данным следствия, указанные материалы подозреваемые получали из пропагандистских интернет-изданий России и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители уже сообщили агитаторам о подозрении в преступлениях по двум статьям – захват государственной власти и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, выступавших за захват власти

Агитаторам уже объявили подозрение в совершении преступлений