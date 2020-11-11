В Днепре ночью на 11 ноября произошла ужасная авария – столкнулись 5 машин. В результате погиб один человек, а еще двое пострадали.

Виновником жуткого ДТП был водитель Infiniti – автомобиль поехал на "красный" и столкнулся с Honda. Водитель "японки" потерял контроль и машина ударилась в другие автомобили. Об инциденте пишут на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

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Авария произошла после одного часа ночи на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта. Водителю Infiniti лишь 21-22 года. Он даже не пострадал. А водителя Honda забрала скорая – его пассажирка, к сожалению, погибла на месте аварии от полученных травм.

Детали этого ужасного ДТП устанавливают правоохранители.

Последствия ДТП в Днепре / Фото ГСЧС

Последствия ДТП в Днепре / Фото ГСЧС