Флаг, который висел на здании Центрального хозяйственного апелляционного суда Днепра, накануне Дня защитника Украины сорвали и повредили. Это сделали 2 мужчины, вероятно, они были в нетрезвом состоянии.

Ситуация произошла примерно в 2:00. Это увидели через камеру видеонаблюдения сотрудники Службы судебной охраны, сообщили в пресс-службе Территориального управления Службы судебной охраны в Днепропетровской области.

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Мужчины шли возле здания и внезапно схватили флаг, потянули и сломали деревянную стойку, на которой держался флаг. После этого мужчины бросили его на землю. Сотрудники задержали нарушителя. Для этого были вынуждены применить физическое воздействие.

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу отделение полиции, которой и передали правонарушителя", – отметили в пресс-службе.



Место, где висел флаг / Фото Служба судебной охраны

Там также добавили, что досадным является тот факт, что ситуация случилась накануне Дня защитника Украины. "Для них этот государственный символ является святыней. Надеемся, что мужчина, который сорвал флаг, осознает свою вину и сделает выводы", – подытожили в ведомстве.



Один из задержанных / Фото Служба судебной охраны