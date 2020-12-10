ЧП произошло около 2:30 10 декабря на улице Шодуаровской в Днепре. 29-летний мужчина получил осколочные ранения после взрыва гранаты Ф-1.

Правоохранители и работники скорой прибыли на место инцидента после того, как их вызвали свидетели инцидента, сообщает "Информатор". Медики оказали пострадавшему помощь.

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Он получил травмы ноги и руки.

Неожиданная развязка

Как установили следователи, которые нашли возле дома рычаг от запала гранаты, обломки боеприпаса повредили припаркованный во дворе Hyundai, а также наделали дыр в окне квартиры на 1 этаже.

Копы увидели, что место взрыва могли снимать камеры видеонаблюдения. На одной из них они увидели, как все произошло. Оказалось, что 29-летний пострадавший сам бросил гранату себе под ноги.

Злоумышленник пояснил, что хотел получить ранения и не ходить на работу.

Информацию о взрыве внесли в Единый реестр досудебных расследований. Как квалифицировали произошедшее, неизвестно.

Впрочем, мужчину могут наказать за незаконное хранение боеприпасов.