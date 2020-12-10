Чтобы не идти на работу: в Днепре мужчина подорвался на гранате
ЧП произошло около 2:30 10 декабря на улице Шодуаровской в Днепре. 29-летний мужчина получил осколочные ранения после взрыва гранаты Ф-1.
Правоохранители и работники скорой прибыли на место инцидента после того, как их вызвали свидетели инцидента, сообщает "Информатор". Медики оказали пострадавшему помощь.
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Он получил травмы ноги и руки.
Неожиданная развязка
Как установили следователи, которые нашли возле дома рычаг от запала гранаты, обломки боеприпаса повредили припаркованный во дворе Hyundai, а также наделали дыр в окне квартиры на 1 этаже.
Копы увидели, что место взрыва могли снимать камеры видеонаблюдения. На одной из них они увидели, как все произошло. Оказалось, что 29-летний пострадавший сам бросил гранату себе под ноги.
Злоумышленник пояснил, что хотел получить ранения и не ходить на работу.
Информацию о взрыве внесли в Единый реестр досудебных расследований. Как квалифицировали произошедшее, неизвестно.
Впрочем, мужчину могут наказать за незаконное хранение боеприпасов.
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