Ужасный смертельный инцидент произошел днем 9 декабря на улице Паторжинского в Днепре. На территории гаражного кооператива, находящегося в процессе демонтажа, на мужчину упала огромная бетонная плита.

Тело погибшего из-под завала получали спасатели, сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Спасти его медики уже не могли.

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По предварительным данным, на аварийном участке человек мог заниматься поиском металлолома.



Медики лишь констатировали смерть пострадавшего / Фото пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области Медики лишь констатировали смерть пострадавшего / Фото пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области

Мог быть не один

По данным издания "Информатор", в настоящее время на месте смертельного происшествия работают следователи. Участок, где упала плита, огородили, а на самом месте разыскивают других возможных пострадавших.



Спасатели обследуют место аварии / Фото пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области

Из-за гибели мужчины полицейские возбудили уголовное дело. Они будут выяснять все обстоятельства инцидента.